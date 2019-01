Ashley Cole volta à Inglaterra para jogar segunda divisão inglesa com time de Lampard

Após deixar o LA Galaxy, lateral deve assinar contrato de seis meses com o Derby County

Depois de três temporadas vestindo a camisa do LA Galaxy, dos Estados Unidos, Ashley Cole voltará a jogar no futebol inglês. De acordo com o jornal Daily Mail, o jogador de 38 anos foi convencido pelo amigo Frank Lampard a aceitar o convite para atuar no Derby County.

Lampard tem o objetivo de levar a equipe de volta à elite do futebol inglês e, por isso, pediu para o seu ex-companheiro assinar um contrato de seis meses com o clube.

Ainda segundo a matéria, Ashley Cole é aguardado até segunda-feira (21) para realizar exames médicos e depois ser apresentado como reforço. O Derby County pagará 20 mil euros por semana ao jogador.