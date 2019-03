PSG: após briga com Neymar Pai, Cantona compara craque a molho de churrasco

Através de um post no Instagram, o ídolo do Manchester United voltou a criticar o brasileiro

Ídolo do Manchester United, o ex-jogador Eric Cantona entrou para a história por ter sido um craque de bola antes de sua aposentadoria, em 1997. Mas o ex-atacante também ficou conhecido pelo temperamento contestador, e desde a última edição da Copa do Mundo parece ter escolhido Neymar como seu alvo principal.

Cantona fez duras críticas sobre o cabelo do brasileiro e o seu excesso nas reações às faltas sofridas. E foi à forra na última quarta-feira (06), quando o seu amado Manchester United protagonizou uma virada história ao recuperar-se da derrota por 2 a 0 em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, para bater os franceses por 3 a 1 e garantir vaga nas quartas. Presente no estádio Parque dos Príncipes, o ex-jogador aproveitou a ocasião para provocar o pai/empresário de Neymar – que não pôde entrar em campo por causa da lesão no quinto metatarso do pé direito.

Assim que soou o apito final, Cantona pôs o dedo indicador na boca e pediu “silêncio” a Neymar Pai, que se revoltou e partiu para cima do francês. O acontecimento pôde ser confirmado pela Goal, e só não terminou em maiores agressões por causa da intervenção de seguranças. Minutos depois, dentro do vestiário do time inglês, Cantona posou com uma foto ao lado de Sir Alex Ferguson e Ole-Gunnar Solskjaer.

Neste sábado (09), através de sua conta no Instagram, Cantona voltou a criticar Neymar. Através de um post, o francês ironizou as ausências do brasileiro em seus dois jogos decisivos pelo mata-mata de Champions League desde que trocou o Barcelona pelo PSG. No ano passado, o camisa 10 não pôde defender a equipe na partida de volta das oitavas de final contra o Real Madrid, também por causa de uma lesão no quinto metatarso do pé direito. Os desfalques seguidos fizeram com que o ex-jogador comparasse o brasileiro a um molho de churrasco.

Post de Cantona, sobre Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

“É igual um barbecue, você tira na primavera quando o sol começa a brilhar”, escreveu Cantona. Na Europa, a segunda metade da temporada (marcada dentre outras coisas pelo início do mata-mata na Champions League) acontece em meio à transição do inverno para a primavera e verão.