FIFA 21: quais os novos campeonatos e times dessa edição?

EA Sports tem o licenciamento das principais competições de futebol do mundo, como Liga dos Campeões e Libertadores

A EA Sports já começou a divulgar as novidades do FIFA 21, novo game de futebol que será lançado em outubro , com Mbappé como a grande estrela do jogo .

Uma das grandes expectativas dos fãs da série é quanto aos campeonatos licenciados que estarão disponível no game. FIFA 21 terá boa parte dos principais campeonatos de futebol mundo afora, incluindo torneios europeus, sul-americanos e nacionais.

Mais times

Ao todo, mais de 30 campeonatos estarão presentes no novo game da EA Sports.

Confira quais os campeonatos que estarão no FIFA 21

Europa

Liga dos Campeões



Supercopa da Uefa

Estas três competições terão licenciamento completo, ou seja: as artes serão as mesmas que aparecem nas transmissões de tais campeonatos na vida real, como escalações, placares, bolas e ambientação nos estádios. Comentários personalizados para as competições também estarão disponívies.

A ambientação pode ser percebida não só nos jogos, mas também no Modo Carreira, que terá grandes novidades para a próxima versão do game .

América do Sul

Conmebol Libertadores

Conmebol Sul-Americana

Conmebol Recopa

Desde FIFA 20 , as principais competições sul-americanas são licenciadas pela EA Sports, nos mesmos moldes das competições da Uefa.

Principais ligas nacionais

: Premier League, Championship, e

: , 2. Bundesliga e 3. Liga

: LaLiga Santander e LaLiga Smartbank

: Uber Eats e Ligue 2 BKT

: Tim e Calcio B

: Eredivise

:

:

: CSL

:

: Liga BBVA

: A-League

: Ekstraklasa

Algumas destas ligas nacionais também estão completamente licenciadas, como a Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats e MLS.

Porém, não serão todos os estádios e times de tais ligas que estarão presentes. Por exemplo, o Camp Nou e a Allianz Arena, estádios de e de Munique não estarão no game. Os dois times têm contratos com a Konami.

O caso mais extremo é o da . Desde a última versão do FIFA, a EA Sports não pode reproduzir o nome, escudo e uniformes da equipe . Para não ficar de fora do game, a Juventus foi "rebatizada" como Piemonte Calcio, com identificação visual totalmente genérica. Em FIFA 21, o time de Cristiano Ronaldo seguirá como Piemonte Calcio .

O Brasileirão estará no FIFA 21?

Não. Haverá uma liga genérica do , a "Liga do Brasil". Nela, estarão os times que não tem contrato de exclusividade com a Konami, produtora do Pro Evolution Soccer . Tais times, como , e , devem estar disponíveis apenas no modo de jogo da Libertadores.

Todos os times brasileiros que estiverem no jogo da EA Sports devem ter jogadores com nomes e rostos genéricos. Não há acordo entre a empresa canadense e os jogadores que atuam no Brasil para que eles apareçam na série FIFA.