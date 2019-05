Xavi dá adeus ao futebol em dia de homenagens e agradecimentos

Pelo Al-Sadd, meia de 39 anos encerra carreira brilhante que marcou época por Barcelona e Espanha

Uma era chegou ao fim: o meia Xavi Hernández disputou sua última partida como profissional nesta segunda-feira (20), na derrota do seu Al-Sadd para o Persepolis por 2 a 0, pela , em uma noite de homenagens e declarações de agradecimento no Irã.

Horas antes de pisar em campo pela última vez como atleta, o catalão postou uma emocionante mensagem em suas redes sociais.

"Hoje é minha última partida da minha carreira como futebolista. Ainda me lembro quando era um menino: o sonho de jogar futebol, tocar a bola, me divertir com meus irmãos, minha irmã e meus amigos em qualquer joguinho (de rua)", escreveu.

"Aos 39 anos, ainda consigo aproveitar o futebol profissional com a mesma ilusão de então. E é por isso que só posso dizer: OBRIGADO! Muito obrigado ao futebol e a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida pessoal e futebolística. Vou sentir muita, muita saudade da sensação de jogar bola em um estádio."

Mais artigos abaixo

Já antes da bola rolar para a partida, que marcava a sexta rodada da fase de grupos da Champions Asiática, Xavi recebeu placas, flores e posou para fotos com jogadores - inclusive do time iraniano, que também fez questão de participar da festa. O espanhol jogou os 90 minutos de partida, mas não evitou a derrota por 2 a 0 dos catarianos que, já classificados, já não dependiam de um resultado na rodada.

Um dos maiores nomes do renascimento do dos anos 2000 até então, Xavi empilhou títulos nos quase 21 anos como profissional, se tornando um dos atletas mais vitoriosos da história do futebol. Mas não ficou por aí, já que ele ainda participaria das duas últimas conquistas da na (2008 e 2012) e a única vitória na , em 2010.

Ainda que muitos indiquem (e até façam coro para) que o agora ex-jogador deva iniciar a carreira de treinador imediatamente - incluindo o atual técnico do Barça -, ele ainda prefere não falar ao assunto, muito embora venha se preparando já há algum tempo para dar o próximo passo no mundo do futebol.