Wolverhampton x Tottenham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (04), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Wolverhampton enfrenta o Tottenham na tarde deste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Tentando se afastar da zona de rebaixamento a qualquer custo, o Wolves precisa voltar a pontuar na competição após a derrota para o Liverpool. A equipe de Julen Lopetegui tem um departamento médico cheio de desfalques, mas deve contar com a volta de Matheus Cunha.

Do outro lado, o Tottenham segue brigando por uma vaga direta na Champions League da próxima temporada através da Premier League. A equipe de Antonio Conte está no quarto lugar, com 45 pontos em 25 partidas.

Aliás, o treinador só estará de volta ao clube após esse duelo. O italiano está se recuperando de uma cirurgia para remover a vesícula biliar. Para seu lugar, a equipe tem o auxiliar técnico Cristian Stellini.

Prováveis escalações

Wolves: Sá; Semedo, Dawson, Kilman, Ait Nouri; Neves, Lemina, João Moutinho; Sarabia, Nunes e Raul Jimenez.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Davies; Richarlison (Son), Kulusevskic e Kane

Desfalques

Wolves

Hwang Hee-Chan, Hugo Bueno, Boubacar Traore, Ssa Kalajdzic, Chiquinho seguem no departamento médico. O atacante Matheus Cunha é dúvida para a partida.

Tottenham

Rodrigo Bentancur, Hugo Lloris, Yves Bissouma e Ryan Sessegnon, além do técnico Antonio Conte, que está se recuperando de uma lesão, estão fora da partida.

Quando é?