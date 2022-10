Premier League: artilheiros e garçons do Inglês na temporada 2022/2023

A Premier League 2022/23 já começou. Um dos melhores campeonatos de futebol do mundo inicia com a expectativa de vários times na briga pelo título e muitos craques querendo ser garçons e artilheiros desta edição. Logo, as apostas para quem fará mais gols e assistências em torno de uma liga tão competitiva são cada vez mais emocionantes.

Há quem aposte que artilharia já é de Erling Haaland, o “Cometa”. Ao mesmo tempo, muitos acreditam na experiência da lenda, Cristiano Ronaldo, e outros mantém confiança em quem conhece a liga na palma da mão, como Mohamed Salah e Harry Kane. Ainda temos nomes como Darwin Nuñez, recém-chegado ao Liverpool, Jamie Vardy, no Leicester, Gabriel Jesus...

Confira como está a briga pela artilharia da Premier League nesta temporada 2022/23 e veja como a disputa terminou na última edição.

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Erling Haaland Manchester City 11 7 2 Harry Kane Tottenham 7 8 3 Aleksandar Mitrović Fulham 6 7 4 Ivan Toney Brentford 5 7 =4 Gabriel Jesus Arsenal 5 8 6 Rodrigo Moreno Leeds United 4 4 =6 Alexis Mac Allister Brighton 4 7 =6 Wilfried Zaha Crystal Palace 4 6 =6 Leandro Trossard Brighton 4 6 =6 Roberto Firmino Liverpool 4 6 10 Marcus Rashford Manchester United 3 6 =10 Pascal Gross Brighton 3 7 =10 Raheem Sterling Chelsea 3 7 =10 Gabriel Martinelli Arsenal 3 7 =10 Luis Díaz Liverpool 3 6 =10 Martin Odegaard Arsenal 3 7 =10 Heung-Min Son Tottenham 3 8 =10 James Maddison Leicester City 3 6

Passes para gols - Premier League 2022/2023

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Kevin de Bruyne Manchester City 6 7 2 Bukayo Saka Arsenal 4 8 3 Gabriel Jesus Arsenal 3 8 =3 Jack Harrison Leeds United 3 4 =3 Roberto Firmino Liverpool 3 6 =3 Kenny Tete Fulham 3 8 =3 Bernardo Silva Manchester City 3 7 =3 Dejan Kulusevski Tottenham 3 7 =3 Ivan Perisic Tottenham 3 8 =3 Granit Xhaka Arsenal 3 8

*Números atualizados dia 18 de setembro de 2022, às 12h30 ( de Brasília).

Premier League 2021/2022: Quem foi o artilheiro?

Os atacantes Heung-Min Son, do Tottenham, e Mohamed Salah, do Liverpool, foram os principais goleadores da temporada 2021/2022 da Premier League, cada um marcou 23 gols em 35 partidas. Eles foram seguidos por Cristiano Ronaldo, do Manchester United, com 18 gols anotados.

Premier League 2021/2022: Quem foi o líder em assistências?

Mohamed Salah também foi quem distribuiu mais assistências na Premier League, com 13 passes para gols em 35 jogos. O segundo colocado foi o lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold, também do Liverpool, com 12 assistências em 32 partidas disputadas.