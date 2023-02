Wolverhampton x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 22ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Wolverhampton recebe o Liverpool na tarde deste sábado (4), no estádio Molineux, às 12h (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com a derrota no jogo passado, o Wolverhampton caiu para o 17º lugar do inglês, com 17 pontos, ficando de fora da zona de rebaixamento apenas pelo critério de desempate. Os Wolves têm uma série de desfalques para o duelo. Entretanto, o brasileiro João Gomes pode fazer a sua estreia pelo clube.

Já o Liverpool não vence há três partidas na Premier e chega extremamente pressionado para o duelo. Os Reds estão apenas na 10ª posição do campeonato, com 29 pontos, e longe da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Mais uma vez, o técnico Jurgen Klopp tem baixas por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável Wolverhampton: Sá; Semedo, Collins, Kilman e Bueno; Matheus Nunes, Rúben Neves e Lemina; Traore, Matheus Cunha e Podence.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip e Robertson; Thiago, Bajcetic e Elliott; Salah, Núñez e Gakpo.

Desfalques

Wolverhampton

Chiquinho, Pedro Neto, Boubacar Traore e Sasa Kalajdzic estão lesionados.

Liverpool

Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Arthur, Diogo Jota, Luis Diaz e Roberto Firmino estão todos no departamento médico.

Quando é?