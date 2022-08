Willian, o presente do Corinthians que sai sem conseguir (se) entregar

Meia encerra passagem melancólica pelo Timão com imagem arranhada por mau rendimento e falta de transparência com o torcedor

A segunda passagem de Willian pelo Corinthians pode ser resumida em uma palavra: melancolia. O camisa 10 acertou sua rescisão com o clube que o revelou e não vai mais vestir a camisa alvinegra. Tudo isso após a eliminação na Libertadores, diante do Flamengo, e em vias de seus companheiros disputarem um Derby, pelo Brasileirão, e o jogo da volta da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO.

Mesmo com mais de um ano e meio de contrato com o Timão, a melancolia teve fim pouco menos antes de Willian completar um ano pelo clube. O jogador foi apresentado no dia 1º de setembro de 2021, data da fundação do Corinthians, como um presente de aniversário para a torcida.

Badalado, o presente saiu mais caro que o esperado. Lesões, pressão extracampo e infelicidade da família fizeram com que Willian nunca conseguisse desempenhar o esperado pelo clube que o criou para o futebol. Apesar dos fatores citados acima, na Neo Química Arena o camisa 10 sempre foi o jogador mais festejado pela torcida.

Em campo, Willian atuou na maioria dos jogos aberto pelos lados do campo. Com Sylvinho, pela direita, e com Vítor Pereira, pela esquerda.

Apesar de ter feito bons jogos, os números provam que a passagem do camisa 10 foi abaixo do esperado. Ao todo, anotou apenas um gol e distribuiu quatro assistências.

Ag. Corinthians

Apesar de números ruins, Willian se destacava quando estava inspirado. Dribles, arranques em velocidade e bons passes para seus companheiros ajudavam na tentativa da Fiel de acreditar em um futuro melhor do camisa 10.

No mais, mais uma vez a melancolia se tornou presente na passagem de Willian. O camisa 10 também foi muito criticado muitas vezes por não chamar a responsabilidade em grandes jogos do Corinthians. Faltou atitude.

Outro ponto mais criticados de Willian foi a falta de transparência com a torcida corinthiana. Sem dar muito a cara a tapa, o jogador não se pronunciou em meio a notícias de sua iminente saída e viu uma bola de neve crescer e sua relação com a Fiel piorar.

Mesmo com problemas fora de campo, como ameaças e xingamentos a sua família, o jogador praticamente não se pronunciou sobre o tema e sempre preferiu contornar de forma mais pessoal. Sendo assim, parte da torcida segue reclamando de uma possível “omissão” de Willian.

A Fiel sempre teve muito carinho por Willian. Criado no Terrão, teve uma carreira brilhante na Europa e disputou duas Copas do Mundo, o que é motivo para orgulho.

Na tentativa de brilhar pelo clube do coração, o carinho diminuiu. Na tentativa de se tornar um ídolo real do Corinthians, Willian viu sua imagem ser arranhada. A mais provável chance é de Willian ser lembrado no futuro como um jogador que parecia não querer estar no clube que o revelou e que deixou o Timão na mão em um primeiro momento de adversidade. Melancolia define.