Pedido da família, pressão e alvo: a iminente saída de Willian do Corinthians

Atacante de 34 anos tem oferta do Fulham no mercado da bola e se reúne com diretoria para ajustar saída nesta janela de transferências

Willian se reunirá com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, nesta quarta-feira (10), com o intuito de discutir a saída do clube para defender o Fulham, da Inglaterra. O negócio está perto de um desfecho positivo, mas tem bastidores que explicam a decisão do atacante de 34 anos.

A GOAL apurou que o principal fator para o pedido de saída do CT Joaquim Grava antes do término do contrato, previsto para dezembro de 2023, foi o desejo da família. A esposa do jogador ficou incomodada com os episódios de xingamentos nas redes sociais e não se readaptou na volta ao Brasil.

Há o desejo nos bastidores de que ele volte à Europa, especialmente para Londres, onde defendeu as cores de Arsenal e Chelsea. A proposta do Fulham contribuiu para que ele realize a sua vontade e de seus familiares nesta janela de transferências.

O segundo ponto foi a pressão vinda das redes sociais. Dono de um dos maiores salários do atual elenco do Corinthians — ele custa mais de R$ 1 milhão por mês aos cofres do clube —, Willian era cobrado por um desempenho melhor dentro das quatro linhas. Em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge, ele fez 45 jogos, com um gol marcado e duas assistências.

O atacante de 34 anos sempre teve muito respaldo da torcida nos jogos disputados na Neo Química Arena, sendo inclusive aplaudido por parte da torcida. No entanto, recebeu muitos xingamentos nas redes sociais por causa da performance. Este é o ponto que culminou em seu pedido para deixar o clube.

Nesta quarta-feira, Willian se reunirá com a diretoria do Corinthians e deve sacramentar a sua ida para o futebol inglês. Questionado pela reportagem da GOAL na noite dessa terça-feira (9), logo depois da queda para o Corinthians em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, o atacante preferiu não se manifestar.