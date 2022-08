Willian negocia com o Fulham e pode deixar o Corinthians

Meia-atacante tem uma cláusula no contrato que pode facilitar um retorno ao Velho Continente

Willian pode mesmo deixar o Corinthians ainda nesta janela de transferências. O camisa 10 do Timão chama a atenção de clubes do exterior e o Fulham é um dos principais interessados, como soube a GOAL após conversa com um agente ligado ao clube inglês.

Ainda de acordo com a reportagem, o Fulham e o jogador já negociam detalhes de uma possível transferência. No contrato de Willian com o Timão, existe uma cláusula que facilita um potencial retorno ao continente europeu.

Vale lembrar que Londres é a cidade que Willian e sua família viveram por mais de nove anos, desde quando o jogador foi oficializado como jogador do Chelsea. Antes de retornar ao Timão, ainda teve uma passagem pelo Arsenal. O Fulham vai disputar a Premier League em 2022/23.

O Corinthians, porém, não deve fazer jogo simples para liberar o meia-atacante. Willian, quando saudável, é considerado um dos principais jogadores do elenco de Vítor Pereira.

Desde o retorno ao Corinthians, em setembro de 2021, Willian já disputou 44 jogos e anotou um gol. O jogador sofreu com lesões musculares e também com pancadas nas partidas.