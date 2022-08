Willian e Corinthians acertam rescisão, e meia não joga mais pelo clube

Jogador abriu mão da totalidade dos vencimentos

Willian não é mais jogador do Corinthians. Após conversa com a diretoria do clube nesta quarta-feira, o camisa 10 rescindiu o seu contrato com o clube.

O jogador tinha vínculo com o Corinthians até o final de 2023, quando acaba a gestão de Duilio Monteiro Alves. Willian abriu mão da totalidade dos seus vencimentos.

Sendo assim, como soube a GOAL, nenhuma das partes precisará arcar com qualquer pagamento. O jogador, vale lembrar, tem negociações com o Fulham, como antecipou a reportagem.

A GOAL apurou que o principal fator para o pedido de saída do CT Joaquim Grava antes do término do contrato, previsto para dezembro de 2023, foi o desejo da família. A esposa do jogador ficou incomodada com os episódios de xingamentos nas redes sociais e não se readaptou na volta ao Brasil.

Em sua segunda passagem pelo Timão, Willian sofreu com lesões. Disputou 45 jogos e anotou apenas um gol.