Em negociação com o Fulham, Willian deve deixar o Corinthians

Atacante de 34 anos conversou com a sua família e decidiu por deixar o futebol brasileiro. Fulham é o principal candidato

Willian deve deixar o Corinthians no mercado da bola. O jogador e a família desejam voltar à Europa nesta janela de transferências e já informaram à diretoria. O Fulham é o destino mais provável do atacante de 34 anos, como já adiantado pela GOAL.

A proposta agrada ao jogador, que tem uma minuta no contrato que facilita uma eventual saída para o futebol europeu — os detalhes da cláusula não são revelados pelas partes. O atleta pretende acioná-la para acertar a ida ao futebol do exterior neste momento.

A família de Willian está chateada com os recentes ataques em suas redes sociais. O jogador e sua esposa pensam que a volta à Europa é a melhor opção atualmente. Ele teme a questão da segurança de sua família no Brasil. Por isso, não pensa em permanecer no CT Joaquim Grava até o término do contrato, que se encerra em dezembro de 2023.

Devido ao salário elevado — o gasto supera a casa de R$ 1 milhão por mês —, o Corinthians não deve dificultar a saída do atacante, especialmente depois da eliminação para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, em jogo disputado nessa terça-feira (9), no Maracanã.

O mais provável é que ele fique fora da partida contra o Palmeiras, no fim de semana, pela 22ª rodada do Brasileirão 2022. O atacante nem sequer deve figurar entre os relacionados de Vitor Pereira para o compromisso que será disputado na Neo Química Arena, no sábado (13), às 19h (de Brasília).