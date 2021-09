Volta de Cristiano Ronaldo é problema de luxo para Manchester United

A chegada do português a Old Trafford levanta ainda mais questões, mas o seu antigo companheiro de equipe aposta em impacto positivo para o time

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United deu a Ole Gunnar Solskjaer um "problema de luxo", acredita o antigo companheiro de equipe do português, Dimitar Berbatov.

O retorno de Ronaldo ao Old Trafford, juntamente com a chegada de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, neste verão, bem como Edinson Cavani assinando uma extensão de contrato de um ano, significa que Solskjaer agora tem uma série de opções para escolher na área de ataque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com Marcus Rashford, Mason Greenwood e Anthony Martial também competindo por oportunidades, o chefe dos Red Devils agora deve descobrir como vai manter todos os seus atacantes felizes, enquanto faz malabarismos com seu time de forma eficaz para ganhar os jogos.

O quão bem ele fizer isso, poderá determinar o quão bem sucedido será o United nesta temporada, e Berbatov sente que a tarefa que tem pela frente é "quase impossível".

O que disse Berbatov sobre o "novo" United?

"Isto é um problema; um problema de luxo”, disse o embaixador da Betfair, Berbatov, a Goal sobre as opções de ataque disponíveis para Solskjaer após a chegada de Ronaldo.

“Quando você tem Sancho, Rashford, Greenwood, Martial, Cavani e Ronaldo, como você mantém todos felizes aqui? É possível, mas também é quase impossível porque você sempre vai ter alguém que não está feliz com seu tempo de jogo, e este é o trabalho do gerente agora: como gerenciar todas essas conexões, jogar o tempo e deixar todos felizes".

Com Ronaldo treinando pela primeira vez com seus novos companheiros de equipe na quarta-feira (08), o confronto de sábado com o Newcastle oferecerá a chance de ver como Solskjaer planeja rodar seus seis atacantes internacionais.

Foto: Getty Images

Ele já insistiu que Ronaldo não foi comprado para sentar no banco, e Berbatov espera que o ex-Juventus seja titular regular, especialmente nas maiores partidas da temporada.

“Os jogadores vão precisar de rodízio, mas espero que Ronaldo comece jogos importantes, porque quando o jogo não está indo bem você precisa daquele alguém especial que pode trazer aquela faísca e ganhar o jogo”, explicou ele.

“Mas não podemos esquecer que Ronaldo tem 36 anos e a Premier League é muito rápida, com muitos jogos, então ele será rodado pelo time com certeza.”

A idade de Cristiano Ronaldo é um problema?

Aos 36 anos, Ronaldo não é o mesmo jogador agora em comparação com quem era quando deixou o United em 2009, e alguns questionam se as mudanças em seu jogo desde então significarão que ele luta para causar o mesmo tipo de impacto desta vez.

“Quando você é inteligente, você adapta seu jogo em qualquer situação”, disse Berbatov.

“Lembro-me de quando Ryan Giggs estava chegando aos trinta e tantos anos e ainda estava forte, mas ele não estava mais jogando na esquerda porque obviamente sua velocidade não era a mesma. Ele estava caindo mais no meio-campo e em posições centrais, onde seu passe e visão foram muito úteis. O mesmo vale para Ronaldo."

“Talvez ele não consiga ultrapassar outros jogadores mais jovens do que ele, mas ainda é muito rápido, rápido e inteligente".

Foto: Getty/Goal Composite

"Ele pode jogar como um atacante como fez no passado. Não vamos esquecer quantos gols ele marcou de esquerda, direita, cabeceio - todos os atributos de um grande atacante.

“Tenho certeza que ele sabe como adaptar seu jogo, e com Greenwood, Rashford, Martial, Sancho, são todos jogadores rápidos ao seu redor. De certa forma, ele só precisa encontrar o espaço na área e eles lhe fornecerão a bola.

"Com Rashford, Greenwood, Sancho e Ronaldo no meio, você começa a tremer no túnel se for o outro time."

Ronaldo pode causar problemas para os jogadores mais jovens?

Outra questão levantada por aqueles que duvidam da adequação de Ronaldo ao United dos dias modernos é que sua chegada limitará a quantidade de minutos que alguns dos jogadores mais jovens do clube, como Greenwood, irão avançar.

Berbatov, porém, acredita que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro será uma inspiração para esses jogadores e pode ter um efeito positivo de longo prazo em suas carreiras: “Fiquei surpreso por ele ter decidido voltar para o United, mas fiquei feliz no final”, disse o ex-capitão da Bulgária. “Foi uma decisão que ele obviamente calculou, ele sabe o que está fazendo.

"Se você olhar dessa forma, também é um desafio porque não é fácil voltar ao mesmo lugar onde começou. Todos nós sabemos que a segunda vez nem sempre é bem-sucedida, muitos jogadores e treinadores falham quando voltam para seus clubes antigos, espero que não seja o caso do Ronaldo.

“Mas conhecendo ele, como ele treina, como ele se mantém em forma, ele tem 36 anos e ainda está mais em forma do que alguém de 21 anos.

"Acho que ele vai ter um grande sucesso, especialmente para os jovens da equipe que podem assistir, observar, copiar e pedir conselhos. Dessa forma, eles podem melhorar seu jogo também."

O Man Utd pode vencer a Premier League com Ronaldo?

Depois de terminar em segundo na Premier League na temporada passada, o United quer dar um passo adiante em 2021-22 e conquistar seu primeiro título desde 2013.

E a chegada de Ronaldo dará, acredita Berbatov, um grande impulso à equipe de Solskjaer, que enfrentará Manchester City, Liverpool e Chelsea na corrida para ser campeã da Inglaterra.

“Isso não significa dar automaticamente a coroa ao United e eles são os campeões agora, não”, disse Berbatov. “City, Liverpool e Chelsea jogam um grande futebol com grandes jogadores e o futebol é um esporte de equipe.

“Mas é um bónus porque o Ronaldo esteve lá, fez isso, ganhou tudo o que havia para ganhar e isso pode impulsionar a mentalidade.

"Quando alguém assim vem ao clube, começa a dizer-se que tem de se recompor e fazer ainda mais do que antes, porque quer estar ao mesmo nível de Ronaldo".

Dimitar Berbatov falava antes do lançamento da nova série VAR-Batov da Betfair, onde a lenda da Premier League julgará os momentos injustos do futebol que afetam tantos apostadores. Veja o primeiro da série no Twitter da Betfair na próxima semana