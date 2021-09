Quando Cristiano Ronaldo estreia pelo Manchester United?

O atacante português se apresentou no clube para seu primeiro treinamento nesta terça-feira (7)

Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United e está próximo de fazer sua reestreia. O atacante português havia sinalizado para a diretoria do seu ex-clube, a Juventus, o desejo de mudar de time.

O Manchester City surgiu como principal interessado em contratar o jogador, mas o negócio não avançou. Pouco tempo depois, o Manchester United demonstrou interesse no atacante, que deu prioridade para acertar seu retorno ao clube inglês. Agora, Cristiano Ronaldo retorna à sua casa com a camisa 7 novamente.

Cristiano Ronaldo se estabeleceu como uma lenda do United durante sua primeira passagem pelo clube, entre 2003 e 2009, ganhando três títulos da Premier League e um da Champions League, tendo marcado 118 gols.

O português havia disputado uma partida das eliminatórias com Portugal, porém, precisou cumprir uma suspensão automática de cartões amarelos, ficando de fora do segundo duelo da seleção. O jogador, no entanto, foi liberado para retornar ao time inglês para inicar sua preparação.

Para retornar à Inglaterra foi preciso passar cinco dias de quarentena, com isso, o atacante se apresentou no clube para seu primeiro treinamento nesta terça-feira (7). Cristiano foi recebido por seus novos companheiros e o treinador da equipe, Ole Gunnar Solskjaer.

Quando Cristiano Ronaldo vai estrear no Manchester United ?

Falta pouco para a reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United. Agora que começou seus treinamentos, Cristiano terá pouco mais de três dias para se preparar para sua estreia.

O United recebe o Newcastle neste sábado (11), pela quarta rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). O duelo pode marcar a volta de CR7 ao Teatro dos Sonhos. O técnico da equipe, Ole Gunnar Ole Gunnar Solskjaer, ainda não deu pistas se Cristiano Ronaldo estará na equipe titular, mas deverá ser relacionado para a partida

Vale lembrar que o jogo contará com a presença de torcedores, que poderão ver o português 12 anos depois com a camisa dos Red Devils.

A partida não terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada, como de costume. Isto porque, o duelo será transmitido apenas no novo serviço de streaming da Disney, o Star+. O torcedor pode acompanhar o duelo assinando a plataforma, que ainda conta com a transmissão de outros campeonatos europeus.