Ele voltou: Cristiano Ronaldo se apresenta ao Manchester United pela primeira vez após acerto

Atacante português é recebido pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer, treina e mira estreia

Cristiano Ronaldo passou seu primeiro dia de volta no centro de treinamento de Carrington, do Manchester United, após deixar a Juventus por £ 20 milhões no último dia da janela de transferências.

O português recebeu autorização para regressar a Manchester na quinta-feira passada, depois de ajudar Portugal a vencer a Irlanda pelas eliminatórias europeias e quebrar mais um recorde. Porém ficou suspenso para o próximo jogo dos lusos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Então, o jogador de 36 anos ficou em quarentena por cinco dias após seu retorno à Inglaterra, mas finalmente se encontrou com Ole Gunnar Solskjaer e vários de seus novos companheiros de equipe nesta terça-feira.

O retorno de CR7 para casa

Cristiano Ronaldo se estabeleceu como uma lenda do United durante sua primeira passagem pelo clube, entre 2003 e 2009, ganhando três títulos da Premier League e um da Champions League, tendo marcado 118 gols.

O português pode agora esperar pela segunda estreia, após ter participado no primeiro treino com os Red Devils.

Ele agora terá mais quatro dias para se preparar antes da próxima partida do United na Premier League, contra o Newcastle, no Old Trafford, sábado (11).

Qual número o Cristiano Ronaldo vai usar?

Cristiano Ronaldo entregou a camisa 7 em Old Trafford quando inicialmente deixou o clube em 2009, mas conseguiu o mesmo número durante o tempo no Real Madrid e na Juventus para manter a promoção de sua marca 'CR7'.

Houve alguma especulação sobre se ele teria que usar um número diferente após a recontratação do United, com Edinson Cavani tendo vestido o número 7 após sua chegada ao clube em 2020.

No entanto, Cavani concordou nobremente em devolver a camisa a CR7 e assumir o número 21, que ele também usa pelo Uruguai.