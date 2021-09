Clubes ingleses são vetados pela Fifa de usar brasileiros impedidos de defender a seleção

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Leeds serão afetados pela decisão

Equipes da Premier League, incluindo Liverpool, Manchester City e Manchester United, não terão uma série de craques neste fim de semana, depois que a briga entre clubes ingleses e a Confederação Brasileira de Futebol aumentou dramaticamente.

A FIFA, pôde confirmar a Goal, informou os clubes que a polêmica 'regra dos cinco dias' será imposta pela Confederação Brasileira de Futebol, impedindo que oito jogadores de cinco clubes disputem esta rodada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O trio Alisson Becker, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool, entram nesse critério, assim como a dupla Gabriel Jesus e Ederson, do Manchester City, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, o meio-campista Fred, do Manchester United, e a estrela Raphinha, do Leeds. Os clubes foram avisados ​​que enfrentarão sanções, que podem incluir confisco de jogos, caso não cumpram a regra.

O Everton, por exemplo, não foi incluido nessas regras, pois permitiu a ida de Richarlison para as Olimpíadas de Tóquio 2020.