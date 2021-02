Vitória do Botafogo sobre o São Paulo dá esperança e desilusão para torcedor do Inter

No sonho do título, clube gaúcho precisa vencer o Corinthians e torcer para o Flamengo não bater o São Paulo na última rodada

Esperança e desilusão, sentimentos antagônicos: enquanto o primeiro representa certo otimismo, o outro é a resignação por um destino infeliz. E em meio à vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o São Paulo, pela penúltima rodada do Brasileirão 2020 (gol de Matheus Babi e pênalti de Luciano defendido por Diego Loureiro), o torcedor do Internacional ficou oscilando entre uma e outra.

Isso porque os colorados, que perderam jogo e liderança do campeonato para o Flamengo, sabem que precisam se agarrar a qualquer milímetro de esperança no sonho de conquistar o Brasileirão. O título poderia ter vindo no domingo (21), em jogo marcado pela polêmica da expulsão de Rodinei, mas ao invés disso se aproximou muito mais do Rubro-Negro, que enfrenta o São Paulo na última rodada. Uma vitória garante o título aos flamenguistas, enquanto o Inter precisa vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Fla.

A boa notícia para o Internacional é que o São Paulo ainda tem pelo que lutar contra o Flamengo. O Tricolor poderia ter confirmado sua vaga na fase de grupos da Libertadores se vencesse o Botafogo, mas jogou muito mal – com um homem a menos, após expulsão de Reinaldo - e saiu de campo derrotado pelo Alvinegro, último colocado e já rebaixado à Série B. O clube do Morumbi chega para enfrentar o Rubro-Negro pressionado por todo o roteiro de sua campanha: já foi líder com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, mas agora nem a quarta posição está mais garantida – são apenas dois pontos de vantagem sobre o Fluminense.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A notícia ruim é que o São Paulo fez um péssimo jogo e foi dominado pelo que, muitos dizem, é o pior Botafogo da história – um time já rebaixado que não tem mais pelo que lutar nesta temporada. Se não venceu nem o time com mais derrotas do torneio (20, assim como o Coritiba), o que esperar do São Paulo contra um Flamengo repleto de craques, que vem jogando o melhor futebol do Brasil?

Imagine que você é um milionário que pensou em oferecer premiação em dinheiro aos jogadores do Tricolor, para servir como ânimo a mais no duelo contra o Flamengo, como indicou que faria (antes de se arrepender, horas depois e antes de a bola rolar para Botafogo x São Paulo), Elusmar Maggi, torcedor do Inter? Apostaria que o São Paulo de 2021, que despencou da tabela da Série A, conseguirá bater o Flamengo?

Independentemente da resposta, a certeza é de que torcedores do Internacional passarão os dias anteriores à última rodada oscilando entre a esperança e a desilusão.