Vitor Pereira inicia processo de mudanças no Flamengo e tem respaldo da diretoria

Técnico deve seguir fazendo modificações em busca de mais força no sistema defensivo

Com respaldo da diretoria do Flamengo, Vitor Pereira iniciou o processo de mudanças mais profundas na equipe. Conforme trouxe a GOAL, após os fracassos na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes, o técnico decidiu acelerar as mudanças. Na vitória de 3 a 1 sobre o Volta Redonda, o português sacou Everton Ribeiro e colocou o time em campo com três volantes. A ideia, inclusive, é não parar por aí.

A saída do camisa 7 da equipe titular, mexendo assim no quarteto histórico do Rubro-Negro, causou grande debate entre os torcedores. Muitos não concordaram com a opção de Vitor Pereira, especialmente porque o comandante decidiu manter Gerson, que ainda não reencontrou o bom futebol desde que voltou ao clube, e Arturo Vidal, que recentemente teve um episódio de indisciplina.

Mesmo diante de um cenário de desconfiança, Vitor Pereira se sentiu seguro para fazer tal mudança na equipe, mas admitiu que não funcionou como esperava.



“Na primeira parte, o jogo complicou um cadinho porque colocamos pouca gente entre as linhas. Muitos jogadores atrás da linha da bola, na frente dos meias deles, e tivemos dificuldades. O jogo não fluiu. Mas tivemos uma ou duas situações em que podíamos fazer o gol. Nos contra-ataques, conseguimos anular muito bem. Jogamos contra uma equipe muito boa, que tem profundidade, tem bons jogadores. Eles criaram problemas, fizeram o gol”.

O Flamengo voltou a ter a defesa vazada e só não levou mais gols diante da fragilidade do adversário. O sistema defensivo é algo que vem preocupando Vitor Pereira e o técnico deve seguir fazendo mexidas para encontrar aquilo que entende ser o ideal para ter equilíbrio na equipe.

Em uma conversa com o elenco, Vitor Pereira explicou que, neste momento, vai priorizar este ajuste e que pode mexer em alguns nomes de “peso” da equipe, como foi o caso de Everton Ribeiro. Além disso, o treinador deixou claro que pretende encontrar formas da equipe atuar de acordo com o adversário. Ou seja, diminuindo ainda mais o “status” de titular de alguns jogadores.

Segundo soube a GOAL, alguns atletas já esperavam as mexidas de Vitor Pereira. Nomes como Arturo Vidal, Fabricio Bruno e Everton Cebolinha, por exemplo, vivem a expectativa de terem mais sequência entre os 11 iniciais. O volante, inclusive, teve um episódio de indisciplina recente justamente porque percebeu que não entraria em campo.

Acelerando os ajustes e testes, Vitor Pereira agora tem apenas a partida contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, antes do duelo decisivo contra o Independiente Del Valle, pela Recopa Sul-Americana, taça tratada como prioridade máxima neste momento para o Rubro-Negro. Para este confronto, é esperado um time diferente do que o torcedor se acostumou a ver em campo nos últimos tempos e pode marcar, de fato, uma nova era no clube.