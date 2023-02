Depois de frustração no Mundial de Clubes, Vitor Pereira deve acelerar mudanças no Flamengo

Técnico espera pela chegada de reforços e quer ver o time com mais profundidade

Quando chegou ao Flamengo, o técnico Vitor Pereira deixou claro que não faria mudanças repentinas na equipe, especialmente porque o clube disputaria algumas taças neste início de trabalho, mas após perder a Supercopa do Brasil e ter um desempenho muito aquém do esperado no Mundial de Clubes, o técnico deve acelerar mudanças na equipe em busca de outras opções.

Nos bastidores, antes mesmo de se apresentar ao rubro-negro, o treinador apontou as posições em que gostaria de ter reforços e entras elas estão um ponta que atue pelo lado direito. Vitor Pereira gosta de postar a equipe no 4-3-3 e sente falta desta peça no Flamengo para dar profundidade a equipe. Marinho, que poderia ser a opção por ali, não conquistou a confiança do treinador e é pouquíssimo utilizado.

Vitor Pereira também espera pela chegada de um lateral-direito, algo que deve ficar para a próxima janela de transferências. De qualquer forma, mesmo com o elenco que tem nas mãos, o treinador vai fazer algumas mudanças na equipe. Depois da vitória sobre o Al Ahly, na disputa do terceiro lugar, ele comentou sobre o assunto.

“O Mundial foi importante porque deu para perceber algumas coisas, deu para tirar algumas ilações (conclusões) e é com base nessas ilações que vamos construir o futuro, que vamos dar os próximos passos. Eu espero uma equipe mais forte, mais competitiva. Temos que defender melhor, nós como equipe temos que defender melhor. Não é uma equipe do ponto de vista físico que seja encorpada, não somos essa equipe então temos que ter mais a bola e sermos mais agressivos quando não tiver a bola”.

O meio-campo é o setor que hoje mais chama a atenção de Vitor Pereira. O técnico avalia a possibilidade de, em alguns jogos, tirar Everton Ribeiro ou Arrascaeta para colocar Everton Cebolinha em campo.

A dupla de volantes também passa a ser uma prioridade para Vitor Pereira neste momento. O técnico avalia se seguirá escalando Gerson entre os titulares ou deixará o atleta se preparar fisicamente antes de voltar aos 11 iniciais.

O elenco do Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro, onde se prepara para a sequência do Campeonato Carioca e para a disputa da Recopa Sul-Americana, diante do Independiente Del Valle, título este tratado como prioridade máxima pela diretoria neste curto prazo.