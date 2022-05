Vila Nova x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Vila Nova e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Estádio OBA, a partir das 19h (de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Chapecoense DATA Quinta-feira, 19 de maio de 2022 LOCAL Estádio OBA - Goiânia, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento - RJ

Assistentes: Daniel do Espirito Santo e Carlos Henrique Alves - RJ

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro - GO

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (19), no OBA.

MAIS INFORMAÇÕES

Em busca da recuperação na Série B, a Chapecoense entra em campo pressionada após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Atualmente, a equipe soma nove pontos, com apenas 42% de aproveitamento.

Do outro lado, o Vila Nova também busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar do risco de rebaixamento. Com apenas sete pontos, a equipe vem de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, e derrota para o Sampaio Corrêa na última rodada da Segundona.

Após a demissão de Higo Magalhães, o Vila Nova acertou a contratação do técnico Dado Cavalcanti, ex-Vitória.

"Existem dois objetivos distintos: a condição de buscar uma regularidade, isso com uma sequência de jogos, com ajustes e correções a médio e longo prazo. O elenco do Vila realmente foi feito para buscar essa primeira parte da tabela, em uma competição que este ano talvez seja a mais difícil. O contraponto disso é o início, o curto prazo, o jogo de quinta, são três sessões de treinos que vou ter contato com os atletas para fazer uma modificação em cima do que visualizo", afirmou o treinador que já comandará a equipe nesta quinta-feira.

O pernambucano Dado Cavalcanti, de 40 anos, é o novo técnico do Vila Nova F.C.



O profissional tem no currículo passagens por clubes como Bahia (onde conquistou a Copa do Nordeste 2021), Paysandu (foi 2x Campeão da Copa Verde - 2016 e 2018), Náutico, Ceará, Coritiba e Paraná. pic.twitter.com/PihreCuKyv — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) May 15, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 0 Chapecoense Série B 6 de maio de 2022 Chapecoense 0 x 1 Sport Série B 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Chapecoense Série B 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Londrina Série B 3 de junho de 2022 19h (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 2 Fluminense Copa do Brasil 11 de maio de 2022 Sampaio Corrêa x Vila Nova Série B 14 de maio de 2022

Próximas partidas