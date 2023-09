Vila Nova x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (15), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vila Nova recebe a Ponte Preta na noite desta sexta-feira (15), às 19h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Brigando pelo G-4 da Série B, o Vila Nova, com 45 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Ituano por 2 a 1. Para o confronto em casa, o técnico Marquinhos Santos terá força máxima em campo.

Já a Ponte Preta, com 32 pontos conquistados, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Guarani por 1 a 0 e o empate sem gols com o Sampaio Corrêa.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 11 vitórias, contra quatro do Vila Nova, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, a Macaca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Denis Junior, Léo Duarte, Eduardo Doma, Rafael Donato e Rodrigo; Lourenço, Cristiano e Igor Henrique; Everton, Luciano Naninho e Caio Dantas. Técnico: Marquinhos Santos

Ponte Preta: Caique França, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Artur; Leo Naldi, Filipinho e Nathan; Eliel, Tales (Paul Villero) e Igor Torres. Técnico: Pintado.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Everton, que tem lesão muscular, está fora.

Quando é?