Vila Nova x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

No estádio OBA, Vila Nova e Guarani se enfrentam na tarde deste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), em Goiânia, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vivendo um grande momento na tempoerada, o Vila Nova é o vice-líder do campeonato, com 23 pontos. A equipe Goiana tem apenas um desfalque confirmado: Ralf terá que cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Já o Guarani vem de derrota no jogo passado e estacionou na 11ª posição, com 15 pontos. O Bugre tem duas baixas: Régis, lesionado, e Alan Santos, suspenso.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Sousa, Lourenço e Ronald; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Walber (Alvariño) e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaque; Neilton (Régis), Bruno José e Bruno Mendes..

Desfalques

Vila Nova

Ralf está suspenso.

Guarani

Régis está lesionado, enquanto Alan Santos cumpre suspensão.

Quando é?