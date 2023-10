Vila Nova x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Botafogo-SP se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), a partir das 21h30 (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro jogos, com três empates e uma derrota, o Vila Nova volta a campo em busca da recuperação. No momento, ocupa o meio da tabela, com 48 pontos.

Do outro lado, o Botafogo-SP, com 40 pontos, vem de derrota para o Avaí por 1 a 0 na última rodada. Até aqui, registra 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas na Série B.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Marquinhos Pedroso; Sousa (Cristiano), Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Lisca.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Marcio Silva; Thassio, Guilherme Madruga, Tárik, Ivonei e Jean Victor; Lucas Cardoso e Edson Carioca. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Vila Nova

Rodrigo Gelado, suspenso, está fora.

Botafogo-SP

Édson Carius, expulso contra o Avaí, é desfalque.

Quando é?