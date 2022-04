Vidal autoriza agente a abrir conversas com o Flamengo, mas nome causa divergência no clube

A "paquera" entre Arturo Vidal e Flamengo já é antiga, mas o clima entre as duas partes deu uma boa esquentada nos últimos meses. Isso porque o contrato do volante com a Inter de Milão termina em junho de 2023, mas há cláusulas que permitem a rescisão ao final desta temporada na Europa.

A possibilidade do chileno deixar o clube italiano é real e, segundo soube a GOAL, ele já deu aval ao seu staff para abrir conversas com o Flamengo. Não é de hoje que Vidal faz questão de se declarar publicamente ao clube carioca, algo que inclusive rendeu a ele uma multa por parte da Inter, em desaprovação às falas do seu atleta.

Por conta dessas declarações de amor, inclusive, a diretoria Rubro-Negra já procurou o volante algumas vezes, mas nunca sentiu firmeza na vinda. A justificativa era de que ele ainda tinha lenha para queimar na Europa ou indicava querer contrato longo e salário acima do esperado pela clube.

Desta vez, no entanto, pessoas ligadas ao volante de 34 anos garantem ser diferente e que agora, de fato, ele está disposto a negociar. Por outro lado, o nome de Vidal causa divergência dentro do Flamengo.

Olha só quem recebeu um presentão do #Flamengo e ficou feliz da vida!



Arturo Vidal:



“Obrigada pelo presente. Nos vemos logo no Rio se Deus quiser” pic.twitter.com/l5zOcTgaFs — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 25, 2019

Há quem defenda que seria uma ótima contratação para o clube, e há quem é contra porque entende que o chileno foge do perfil buscado pela diretoria. A idade, o alto salário e o histórcio extra-campo do jogador são alguns argumentos de quem é contrário a uma possível contratação.

Quando sondou a situação de Vidal, há algum tempo, o Flamengo ouviu que o atleta gostaria de pelo menos dois anos e meio de contrato, além de um salário acima de R$ 1 milhão mensal.

Apesar do 'OK' de Vidal para abrir as conversas com o time carioca, ainda não há qualquer negociação em andamento neste momento, de acordo com pessoas próximas ao chileno.

Na atual temporada, Vidal soma 37 jogos com a camisa da Inter de Milão e dois gols marcados. São 1280 minutos, a maior parte deles saindo do banco de reservas no decorrer das partidas.