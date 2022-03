Arturo Vidal diz ter objetivo claro na carreira: "Vencer tudo com o Flamengo"

Na última segunda-feira (14), em entrevista ao portal TNT Sports BR, o vitorioso meia Arturo Vidal revelou e reafirmou seu sentimento pelo Flamengo, e comentou sobre o desejo de jogar pelo clube e de ganhar títulos pelo rubro-negro do Rio de Janeiro.

Aos 34 anos, o chileno está jogando pela Inter de Milão e acabou eliminado na última semana da Champions League, pelo Liverpool, em agregado de 2 a 1 para os Reds. Pelos Nerazzurri, o meio-campista acabou não apresentando o nível de futebol que era esperado, o que levou ao jogador a ficar ainda mais próximo de deixar a Europa.

Em entrevista à TNT, Vidal relatou que sua fase pelo Velho Continente pode mesmo estar chegando ao fim: "Meu capítulo Europeu pode ser fechado, não sei se está na hora, mas se acontecer meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Ser um jogador importante."

"O Flamengo é um time competitivo, o melhor da América do Sul e todos que jogam lá gostariam de ir para lá", confirma o jogador. Pós-carreira como atleta, Vidal também confirma sonho em ser técnico da seleção chilena: "Tudo o que vivi com La Roja me faz querer ser treinador e explicar aos jogadores o que você representa. Não é apenas uma camisa, é uma nação."

Arturo Vidal começou sua carreira no Colo-Colo, viajando pela Alemanha, onde jogou por Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, pela Espanha, no Barcelona, e indo à Itália, atuando pela Juventus e Inter de Milão. Na seleção chilena, o meia possui grandes números e soma mais de 100 duelos disputados por La Roja.