Venda de Cristiano Ronaldo foi uma idiotice do Real, detona ex-presidente merengue

Ramón Calderón acredita que o clube segue pagando o preço por se desfazer do artilheiro

Já se passaram mais de dois anos desde a transferência de Cristiano Ronaldo do para a , mas o assunto continua causando polêmica nos bastidores do time espanhol. Para o ex-presidente merengue Ramón Calderón, vender o português foi uma "idiotice" e que o clube está pagando o preço por isso.

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid vem lutando para preencher o buraco deixado pelo multicampeão eleito cinco vezes o melhor do mundo. Enquanto isso, o camisa continua mostrando seu bom futebol na Juventus, mesmo aos 35 anos.

Diversas contratações já foram feitas pelo clube espanhol atrás de repor seu maior artilheiro da história, com destaque para Eden Hazard. No entanto, todo o dinheiro gasto tem sido em vão, sem que ninguém tenha se aproximado de Ronaldo.

Ramos Calderón, ex-presidente do clube, diz ainda não entender o que motivou o Real a venda do atacante, ainda mais para um rival europeu.

"Como Cristiano foi estupidamente vendido, ficou claro que a equipe precisava de reforços nessa posição e em outras, mas a triste realidade é que as contas do clube não só estão vazias, como também estão cheias de contas no valor de cerca de 1.000 milhões - contas que precisam ser pagas", disse Calderón aos repórteres no torneio anual de tênis Desafío Nacex.

As críticas de Calderón ao Real tem um alvo específico: o atual presidente Florentino Pérez. A rivalidade dos dois vem de bastante tempo, ainda mais que um sucede o outro no comando do clube há alguns anos. Ronaldo, inclusive, já foi ponto de discórdia entre os dois.

Florentino, em uma fala em 2019 disse que a contratação do português havia sido a melhor de sua passagem pelo Real. Mas Calderon acusou o atual presidente de se "apoderar do mérito dos outros".

E enquanto o Real Madrid, apesar do título espanhol do ano passado, vive um momento complicado, vindo de duas derrotas em casa - uma para o Cádiz na La Liga e outra para o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões -, Calderón acredita que este é um preço a se pagar pela venda de CR7 e não culpa Zinedine Zidane.

"Ele está fazendo o que pode com os recursos disponíveis. mas não se pode culpar uma só pessoa, é um acúmulo de circunstâncias, uma cadeia de acontecimentos que levaram para isso. Foi uma loucura vender Cristiano quando não tem ninguém para fazer gols", disse, voltando ao mérito da venda do português.

O próximo compromisso do Real é o El Clásico, na casa do , neste sábado (24), às 11h (de Brasília).