Vinícius Jr. desbanca Hazard e vira o substituto de CR7 de que o Real precisava

Belga foi contratado para assumir a vaga deixava por Cristiano Ronaldo, mas é o brasileiro de 20 anos quem está sendo o protagonista

Embora o tenha desembolsado 45 milhões de euros em Vinícius Júnior quando o garoto ainda estava surgindo no , ninguém esperava que a ascensão do jogador fosse tão rápida. De fato, o brasileiro se tornou um dos jogadores mais importantes do time. No entanto, do outro lado da moeda, fica claro que algo não está certo no clube.

Vinícius, com apenas 20 anos, é uma das principais armas do ataque merengue, tomando o lugar deixado por Cristiano Ronaldo no lado esquerdo do setor ofensivo. Porém, este papel era para ser desempenhado por Eden Hazard, mas os problemas físicos do belga o impedem de performar em alto nível, como fez no .

Contratação mais cara da história do Real Madrid, Hazard, em um mundo ideal, deveria ganhar jogos para o clube, missão que Vinícius Júnior assumiu. Foi assim contra Real e , quando o brasileiro anotou um gol em cada partida, garantindo os seis pontos nos dois jogos para os merengues.

A empolgação com o futebol de Vinícius é tanta que o Marca, jornal madrilenho, afirmou que o camisa 20 é o "parceiro perfeito" para Benzema. Cenário totalmente diferente de temporadas passadas, quando o brasileiro era elogiado por sua velocidade, entusiamo e energia, mas criticado pela ineficiência e ingenuidade.

O jogador ainda está no caminho para atingir todo o potencial que dele se espera, e se conseguir se desenvolver ainda mais, principalmente nas finalizações, poderá se tornar uma arma letal para o Real Madrid por muitos anos.

Na partida contra o Cádiz, porém, Vinícius mostrou que ainda tem muito o que evoluir ao perder um gol dado como certo. Zidane sabe o brasileiro é um talento que precisa de tempo e que sua única opção é continuar encorajando-o e persuadindo-o ao máximo, já que é improvável que o Real vá ao mercado na próxima temporada, e Hazard está atualmente afastado devido a mais uma lesão muscular.

A menos que Zidane decida poupar Vinicius antes do El Clássico de sábado, 24, no Camp Nou, o atacante deve ser titular novamente nesta quarta-feira, quando o Real Madrid iniciará a campanha na Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk, no estádio Alfredo di Stefano.

Vinicius, então, terá mais uma chance de mostrar a Zidane que ele pode vencer partidas e assumir de vez a função que todos esperavam que Hazard assumisse.