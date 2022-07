Vasco x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (3), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Vasco e Sport se enfrentam neste domingo (3), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Espírito Santo, Santa Catarina, a cidade de Juiz de Fora-MG e o Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de 15 rodadas (oito vitórias e seis empates), o Vasco conheceu a sua primeira derrota na Segundona. No meio da semana, o Novorizontino superou o Cruz-Maltino, que busca a recuperação para seguir na cola do líder Cruzeiro.

Para o confronto, o técnico Maurício Souza não poderá contar com Anderson Santos, suspenso, enquanto Nenê, com edema na panturrilha direita, e Gabriel dias, se recuperando de uma lesão no tendão patelar, são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Sport, que não vence há cinco jogos (três empates e duas derrotas), busca voltar a vencer para entrar no G-4.

O Leão terá o retorno de Giovanni, que cumpriu suspensão na derrota para o Cruzeiro na última rodada, além da estreia de Lisca no comando da equipe.

"Temos que ter calma, não posso chegar e querer fazer uma mudança muito radical. Principalmente para o jogo de domingo Vamos colocar algumas ideias, alterações de funções, de posicionamento", afirmou o treinador.

Já Janderson, com problemas físicos, segue como dúvida, enquanto Denner, com pubalgia, é desfalque certo.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra 15 vitórias, oito vitórias do Sport, além de oito empates. No último confronto, pelo Brasileirão de 2020, a equipe carioca venceu por 2 a 0.

CBF confirma Vasco e Sport no Maracanã

Depois de ver o seu pedido negado pelo consórcio, o Vasco foi à Justiça para contar com o Maracanã para o confronto deste domingo (3), com o Sport. E conseguiu.

Apesar da decisão, o Flamengo até tentou recorrer, mas a desembargadora Lúcia Regina Esteves, da 15ª Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, negou recurso e manteve a decisão que libera o Maracanã para o jogo. A multa em caso de descumprimento foi fixada em R$ 2 milhões.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Erick; Gabriel Pec, Figueiredo e Palacios.

Possível escalação do Sport: Mailson; Sander, Sabino, Thyere e Ewerthon; Fabinho, Bruno Matias e Giovanni; Alan (Ray e Thiago), Luciano Juba e Kayke.

Desfalques da partida

Vasco:

Sarrafiore e Ulisses: cirurgias.

Sport:

Denner: pubalgia.

Quando é?

JOGO Vasco x Sport DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 0 Vasco Série B 30 de junho de 2022 Vasco 3 x 0 Operário Série B 24 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Vasco Série B 9 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Vasco Série B 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Brusque Série B 25 de junho de 2022 Cruzeiro 2 x 1 Sport Série B 29 de junho de 2022

Próximas partidas