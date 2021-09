Vasco x Brasil de Pelotas, pela Série B, pode ser suspenso após erro do VAR?

O clube carioca disse que vai ao STJD pedir anulação do jogo por erro em impedimento e exclusão do VAR da competição

O Vasco, novamente, está descontente com o VAR e com a arbitragem brasileira. O clube carioca se sentiu mais uma vez prejudicado pela tecnologia no empate contra o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira (3), e vai entrar com um pedido de anulação da partida por conta dos erros.

Um dia depois do empate com o Brasil de Pelotas, o Vasco divulgou uma longa nota oficial com reclamações direcionadas à CBF, à arbitragem brasileira e principalmente ao VAR. Segundo o Gigante da Colina, mais uma vez a tecnologia o prejudicou dentro de campo ao marcar um impedimento que não aconteceu em um gol marcado por Daniel Amorim.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além de solicitar a exclusão do VAR da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco também prometeu entrar com um pedido para impugnar o jogo contra o Brasil de Pelotas. Segundo o clube, "infrações gravíssimas às regras do jogo" foram determinantes para o resultado do jogo.

Está, aliás, não será a primeira vez que o Vasco entra com um pedido de anulação de uma partida. Em fevereiro de 2021, o clube foi à justiça contestar o resultado do jogo contra o Internacional, pela 36ª rodada da Série A 2020. Na ocasião, por um problema na calibragem do VAR, um impedimento do Inter não foi marcado. Na ocasião, o pedido do Cruz-Maltino foi negado.

O jogo do Vasco contra o Brasil de Pelotas pode ser anulado?

Assim como aconteceu no caso contra o Internacional, é pouco provável que a Justiça decida por anular ou suspender o resultado da partida por conta do erro. Em casos de problemas do VAR, a anulação não está prevista.

Conforme trouxe Rodrigo Mattos, no Uol, à época do caso contra o Inter, dois motivos fazem com que a anulação seja algo muito difícil de acontecer: 1) a anulação do jogo só ocorre em caso de erro na aplicação da regra; 2) O protocolo de VAR da CBF prevê que falhas na tecnologia não implicam em invalidar a partida.

Ou seja, como a regra não foi aplicada de forma errônea e o VAR é passível de erros, o pedido do Vasco não deve ser atendido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Veja trechos da nota oficial do Vasco:

“Na noite da última sexta-feira (03/09), a (cada vez mais) questionável arbitragem brasileira intercedeu diretamente no resultado de uma partida do Club de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez. Presenciamos um novo episódio de erros grotescos do VAR, que definiu o resultado do jogo, as posições na tabela de competição e os rumos do campeonato.

Um impedimento inexistente, com distância suficiente para não haver qualquer dúvida no lance do gol do atleta Daniel Amorim, e uma penalidade a favor do atleta Leo Matos, marcada e depois retirada pelo árbitro, o Sr. Alisson Sidnei Furtado, após consulta à tecnologia que teoricamente tem por objetivo otimizar o trabalho dos profissionais em campo, operada pelo árbitro de vídeo, o Sr. Gilberto Rodrigues Castro Junior, mudaram o placar do que seria a vitória do Vasco da Gama sobre o Brasil-RS, em São Januário, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A CBF decidiu, de forma extemporânea e injustificada, passar a utilizar o VAR a partir do returno do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, literalmente no meio do campeonato. O mais inacreditável e desrespeitoso com os clubes que participam da competição, e com suas torcidas, foi a opção da CBF por uma versão “genérica” do já péssimo VAR, com menos câmeras e recursos tecnológicos. O que já era muito ruim, ficou ainda pior e mais injusto, como demonstrado pelos absurdos ocorridos no jogo de ontem em São Januário. No site da CBF, em comunicado oficial sobre o início da utilização do VAR no returno da Série B, uma nota da assessoria de imprensa diz que “os primeiros jogos do returno da competição terão a ferramenta à disposição das equipes de arbitragem, para auxiliar e dar mais precisão e justiça à disputa”. Às pressas, a CBF instituiu o VAR para o returno, já sabendo que a falta de estrutura técnica ocasionaria problemas.

Na próxima segunda-feira (06/09), representantes do Clube irão até a sede da CBF para protestar contra as inúmeras interferências da arbitragem em partidas do Vasco da Gama, bem como solicitar a exclusão do VAR na Série B. Se o auxílio em vídeo está operando com a quantidade menor de profissionais e estrutura nesse campeonato, como afirmou anteriormente a Comissão Nacional de Arbitragem, e a consequente diminuição na precisão do recurso tecnológico é frequente, não faz sentido operar de uma forma geral. Os atentados continuados contra o fair play e a lisura da competição têm que cessar imediatamente, até que se tenha segurança nos procedimentos e tecnologia adotados. Não podemos permitir que a irresponsabilidade e inconsequência destes que autorizam o VAR a operar dessa forma, atinja os interesses do nosso Clube e a credibilidade da competição.

O Clube também ingressará no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um pedido de impugnação da partida CR Vasco da Gama x Grêmio Esportivo Brasil, realizada na última sexta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, por infrações gravíssimas às regras do jogo que foram determinantes para macular o seu resultado".