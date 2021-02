Por que o Vasco quer pedir a anulação do jogo contra o Internacional?

Erro no VAR, que não conseguiu revisar o primeiro gol do Colorado, é o motivo do imbróglio; regra da CBF não abre espaço para anulação nesse caso

O jogo entre Vasco da Gama e Internacional, que acabou com vitória do Colorado por 2 a 0, nesse domingo (14), contou com uma polêmica peculiar e que promete movimentar a semana do Cruz-Maltino. Um problema no VAR (assistente de árbitro de vídeo) é o motivo que fez com que o departamento jurídico do Vasco se manifestasse no sentido de tentar a anulação do jogo desse domingo.

De acordo com o Globo Esporte, o Vasco vai entrar com um pedido de anulação do jogo nessa segunda-feira (15) e também pretende enviar um ofício à CBF para questionar o problema do VAR em São Januário.

O primeiro gol do Inter saiu em um lance de bola parada. Com a pelota alçada à área, o capitão do Inter, Rodrigo Dourado subiu e cabeceou para o fundo da rede, abrindo o placar. Surgiu a dúvida em relação à posição de Dourado, que poderia estar impedido.

Porém, a decisão de campo (de validar o gol) foi mantida por conta de uma pane no VAR, que não conseguiu revisar o lance nos monitores.

Essa falha foi motivo de fúria entre dirigentes cruz-maltinos em São Januário, que protestaram e tentaram anexar esse protesto à súmula do jogo, mas isso não aconteceu.

O pedido de impugnação da partida dificilmente será aceito pelas autoridades da justiça, por conta da regra da própria CBF, que prevê que "uma partida não pode ser invalidada devido a defeitos na tecnologia do VAR", segundo consta na página 25 do regulamento sobre arbitragem da CBF.