STJD nega pedido do Vasco para anular jogo contra o Inter. E agora?

A derrota foi uma das tantas que decretou o rebaixamento do clube para a Série B

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu, nesta quinta-feira (04), o pedido do Vasco da Gama pela anulação do jogo contra o Internacional, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

O Cruz-maltino perdeu o duelo por 2 a 0, resultado decisivo para decretar o seu rebaixamento, mas o time de São Januário viu “erro de direito” na validação do gol marcado por Rodrigo Dourado, o primeiro do confronto, por causa da pane sofrida pelo VAR, que impossibilitou a tecnologia de identificar se houve ou não impedimento na jogada.

Para o presidente do STJD, Otávio Noronha, não houve erro de direito na validação do tento colorado. Noronha ainda destacou que a decisão foi tomada de forma unânime e mandou o caso ser arquivado. Na regra do Brasileirão, diz-se que, em caso de falha tecnológica em aparelhos como o VAR, a decisão tomada em campo é a que vale. E a decisão tomada em campo foi pela validação do gol.

O que o Vasco pode fazer?

A decisão do STJD praticamente coloca um novo carimbo de validação no quarto rebaixamento sofrido na história vascaína, apesar de o clube ainda ter como alternativa um pedido de reconsideração da decisão.

Além disso, o Vasco da Gama já se movimenta para mover uma ação cível contra a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Hawk-Eye, empresa que opera o VAR no Campeonato Brasileiro. O pedido do Cruz-maltino é de uma reparação financeira de R$ 100 milhões, exatamente o valor que a instituição imagina que vai perder em receitas com o rebaixamento para a Série B.

Enquanto briga nas esferas jurídicas, dentro de campo o clube de São Januário se planeja para disputar a categoria de acesso. Novo treinador vascaíno, Marcelo Cabo chegou falando em retornar à Série A – algo que conseguiu em trabalhos anteriores por outros clubes.