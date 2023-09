Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Fluminense fazem clássico na tarde deste sábado (16), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Há dois jogos sem vencer, o Vasco continua dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 21 pontos. O Cruzmaltino, que não vence há duas rodadas, cumpre punição e, por isso, não pode mandar o jogo em São Januário. O Alvinegro tem todos os jogadores disponíveis para o dérbi no Nilton Santos.

Já o Fluminense vem de um empate na partida passada e caiu para o sexto lugar, com 38 pontos. O Tricolor perdeu o meia Ganso no meio da semana, por lesão. Além disso, Fernando Diniz e Samuel Xavier cumprem suspensão. Por outro lado, o zagueiro Marlon retorna.

As equipes já se enfrentaram 330 vezes, com 120 vitórias do Vasco, 110 do Fluminense, além de 100 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Puma, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Sebastián (Alex Teixeira ou Serginho) e Vegetti.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander; Arias, Keno, John Kennedy e Cano.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Gnso está machucado, enquanto Samuel Xavier e o técnico Fernando Diniz cumprem suspensão.

Quando é?