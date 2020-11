Uruguai x Brasil: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar pela TV e pela internet

Embalado com três vitórias e líder isolado, o visita o nesta terça-feira (17), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada das . A partida será transmitida no EI Plus, canal de streaming do Esporte Interativo na internet. Na Goal, você também pode acompanhar o jogo minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Uruguai x Brasil DATA Terça-feira, 17 de novembro de 2020 LOCAL Centenário - Montevidéu HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A partida será transmitida no EI Plus, canal de streaming na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando se manter com 100% de aproveitamento, o Brasil volta a campo para encarar o Uruguai e se isolar na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

Mais times

Para o duelo, o técnico Tite ainda não sabe se poderá contar com Allan, com problema clícico. Arthur pode entrar no seu lugar.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Guilherme Arana, do e Thiago Galhardo, do , podem aparecer no banco de reservas após serem convocados de última hora.

Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz e Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison

Já o Uruguai chega desfalcado. O lateral-esquerdo Matias Viña, do , testou positivo para a Covid-19 e não joga. Oliveros pode ser o seu substituto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz e Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Provável escalação do Uruguai: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Oliveros; Bentancur, Torreira, De La Cruz e Nández; Suárez e Cavani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 4 Brasil Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Brasil 1 x 0 Eliminatórias 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Brasil Eliminatórias 25 de março de 2021 A determinar Brasil x Eliminatórias 30 de março de 2021 A deteminar

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 2 Uruguai Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Colômbia 3 x 0 Uruguai Eliminatórias 13 de novembro de 2020

Próximas partidas