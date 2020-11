Quanto custa e como acessar o EI Plus, streaming do Esporte Interativo

A plataforma do Grupo Turner vai transmitir o duelo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Caso você não saiba, nós já vivemos a chamada “era dos streamings”, como é chamado o serviço online de conteúdos como músicas, filmes, séries... e eventos esportivos. E em meio a esta nova realidade, uma das opções dentro do ramo esportivo é o EI Plus, serviço do Grupo Turner.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta terça-feira (17), por exemplo, o jogo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, será a grande atração. Saiba, abaixo, quanto custa a assinatura do serviço, quais jogos são transmitidos e como você pode acessar o EI Plus.

Preço do EI Plus

São dois os planos disponíveis: você pode escolher o pagamento mensal ou anual. No primeiro caso, o valor é de R$ 19,90 a serem pagos mês a mês; o plano anual, contudo, oferece um desconto com a opção do parcelamento de 12 parcelas no valor de R$ 13,90 por mês.

Quais são os campeonatos no cardápio?

Mais times

O serviço de streaming do Esporte Interativo conta com as seguintes opções: UEFA (todos os jogos), para a de 2022 (todos os jogos), Campeonato Italiano, para a Copa do Mundo de 2022 e Campeonato Brasileiro.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

No caso do Brasileirão, o EI Plus transmite apenas jogos dos seguintes clubes: , , , , -PR, , Ceará e . No caso das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o EI Plus só transmitirá, ao menos por enquanto, os jogos válidos pela 3ª e 4ª rodada do certame classificatório.

Como acessar o serviço?

O Ei Plus pode ser acessado através de celular ou tablet Android e iOS, computador, Apple TV e modelos compatíveis de smarTV’s das marcas Samsung e LG, além de ter suporte para Chromecast. É permitido também o uso de dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo.