Por que Suárez é desfalque do Uruguai contra o Brasil nas eliminatórias?

O atacante, assim como Rodrigo Muñoz, testou positivo para Covid-19 e está cortado da seleção

Depois de Matías Viña, do Palmeiras, o confirmou mais dois casos de Covid-19 entre os convocados para as Eliminatórias da de 2022. Rodrigo Muñoz, do Cerro Porteño, e Luis Suárez, do , testaram positivo para o novo coronavírus.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), a seleção uruguaia confirmou que os dois jogadores, além de um outro funcionário da equipe técnica, estão infectados pelo vírus e já estão cumprindo as medidas de isolamento. Segundo a nota, todos passam bem mas, por normas da Conmebol, não enfrentam o na próxima terça (17), em Montevideu.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Com o caso de Suárez e Muñoz, a seleção celeste chega três casos entre os jogadores e coloca todos os outros em alerta, uma vez que tiveram contato direto com os infectados. Por ora, a Confederação confirmou que todos os outros testes tiveram resultado negativo mas, por questões sanitárias, os teste são repetidos com frequência.

Craque do time e artilheiro da competição, Suárez deve ser a maior perda do Uruguai para o jogo contra o Brasil, que está liderando a tabela da Eliminatórias. O substituto para o atacante do Atleti deve ser o jovem Darwin Nuñez, do , autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 contra a na última rodada e que vem tendo uma boa sequência no clube português.

O camisa 9, porém, ainda corre o risco de perder a posição de artilheiro histórico das Eliminatórias, justamente para seu amigo e ex-parceiro de , Lionel Messi. Os dois estão com uma disputa pessoal para saber quem vai assumir o topo da ranking, enquanto o uruguaio leva uma pequena vantagem.

Suárez só poderá voltar a campo depois que voltar a testar negativo para o vírus, o que deve levar cerca de 15 dias, conforme vem se observando nos casos por todo o mundo. Desta forma, o duelo contra o Brasil não deve ser o único jogo importante do qual o craque vai estar de fora, mas também contra o Barcelona, no sábado (21), pelo Campeonato Espanhol, além da próxima rodada da Liga dos Campeões.

Uruguai e Brasil se enfrentam nesta terça (16), às 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da eliminatórias. O Brasil também teve atletas cortados por conta da Covid, além de Neymar e Pedro, dispensados ambos por conta de lesões na coxa.