Por que a Globo não vai passar Uruguai x Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

Transmissão do duelo válido pela quarta rodada das Eliminatórias será feita na TV fechada, via pay-per-view, e na internet, via streaming

Tradicionalmente, os jogos da seleção brasileira eram exibidos pelo Grupo Globo, na TV aberta (Globo) e na TV fechada (Sportv). O duelo entre Uruguai e Brasil nesta terça-feira, 17, terá transmissão do EI Plus, serviço de streaming na internet, e do Bandsports via pay-per-view.

O motivo desta mudança é uma alteração da forma de negociação os direitos de transmissão das Eliminatórias para a de 2022, no Qatar. Até as Eliminatórias para 2018, a Conmebol negociava um pacote único, com todos os jogos da competição. Porém, a partir de 2020, cada federação individualmente começou a negociar seus jogos como mandantes.

Assim, a Globo fechou com a CBF e a AFA (Associação de Futebol da ) para a exibição das partidas de e Argentina quando tais seleções forem mandantes. Ou seja, todos os jogos da seleção canarinho e dos argentinos em seus países terão exibição pelos canais da Globo, na TV aberta e/ou fechada.

Porém, para garantir a exibição dos jogos do Brasil fora de casa na competição que garante os classificados para a próxima Copa do Mundo, emissoras interessadas teriam que negociar com cada federação adversária separadamente.

Diante deste cenário, a Turner fechou com diversas federações para a exibição de alguns jogos das Eliminatórias. Nesta quarta rodada, além do jogo da seleção brasileira, os outros quatro jogos da competição serão exibidos tanto no EI Plus quanto na TV fechada, já que o Bandsports fechou acordo para exibir os jogos da competição via pay-per-view.

x Brasil, válido pela segunda rodada e primeiro jogo da seleção no exterior com este novo modelo de negociação de direitos, foi exibido pelo EI Plus e pela TV Brasil, canal de sinal aberto vinculado ao Governo Federal. A CBF comprou os direitos do duelo e repassou para a TV Brasil.

Ainda não há informações sobre a transmissão dos próximos jogos do Brasil fora de casa - com exceção de Argentina x Brasil, que será exibido na Globo. Não há qualquer impedimento para que a própria emissora carioca compre outros jogos do Brasil como visitante.

O SBT, que recentemente adquiriu os direitos da Copa Libertadores, também teria interesse em transmitir jogos da seleção brasileira, mas não fechou nenhum jogo das Eliminatórias até o momento.

Uruguai e Brasil duelam nesta terça-feira, 17, em Montevideo. A seleção brasileira tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. Até aqui, foram três jogos com três vitórias: 5 a 0 contra a Bolívia, 4 a 2 contra o Peru e 1 a 0 contra a Venezuela. O Uruguai, por sua vez, tem duas vitórias e uma derrota nas Eliminatórias.