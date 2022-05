Universidad Católica-EQU x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Santos visita a Universidad de Quito nesta quinta-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 10 dias após o último encontro entre os rivais, pela segunda rodada do torneio. Na ocasião, o Peixe venceu por 3 a 2, na Vila Belmiro.

As equipes estão empatadas com quatro pontos, um ponto a menos que o líder Unión La Calera.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em Guayaquil desde terça-feira (3), o Santos decidiu viajar para Quito apenas no dia da partida para evitar os efeitos da altitude.

"Acho que focados vamos superar a dificuldade da altitude. Só pensamos na vitória, como em todo jogo. Para continuar nessa competição nós temos que ganhar", afirmou o lateral-esquerdo Lucas Pires,

Para o confronto, o técnico Fabián Bustos terá o retorno de Marcos Leonardo, que cumpriu suspensão de três jogos, mas seis jogadores serão poupados: Maicon, Madson, João Paulo, Léo Baptistão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart.

Do outro lado, a Universidad de Quito não poderá contar com Arón Rodríguez, suspenso após expulsão na vitória sobre o Banfield, na última rodada.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Santos: John; Auro, Emiliano Velázquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Willian Maranhão, Sandry, Camacho e Gabriel Pirani; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo (Bryan Angulo).

Possível escalação da Universidad Católica-EQU: Darwin Cuero; Gregori Anangonó, Yuber Mosquera, Andersson Ordóñez e Layan Loor; Kevin Minda, Facundo Martínez, Ismael Díaz e Willian Cevallos; Lisandro Alzugaray e Cristian Martínez.

DESFALQUES

SANTOS:

Maicon, Madson, João Paulo, Léo Baptistão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart: preservados

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU:

Arón Rodríguez: suspenso (cartão vermelho)

ARBITRAGEM

Árbitro: Gery Vargas - BOL

Assistentes: José Antelo e Edwar Saavedra - BOL

Quarto árbitro: Ivo Méndez - BOL

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Unversidad de Quito e Santos será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (5).