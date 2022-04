Copa Sul-Americana 2022: onde assistir, equipes, grupos, datas e mais do torneio

Segunda maior competição da América do Sul, a Copa Sul-Americana vai começar e as expectativas dos torcedores crescem cada vez mais. A Grande Conquista terá início nesta terça-feira (05), com cinco duelos e três brasileiros já presentes.

O último campeão do torneio foi, inclusive, uma equipe brasileira: o Athletico, no dia 20 de novembro de 2021, venceu o Red Bull Bragantino pelo humilde placar de 1 a 0, com gol de Nikão. O Furacão e o Massa Bruta vão disputar neste ano a Libertadores, com passe devido ao título da Sul-Americana e vaga através do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Veja, abaixo, todas as informações da Sula de 2022.

Onde assistir aos jogos da Copa Sul-Americana 2022?

Getty Images

Assim como nas últimas temporadas, a Sul-Americana não terá transmissão na TV aberta. Porém, há como acompanhar aos jogos na televisão e na internet através do canal por assinatura Conmebol TV.

Para acessar e assinar o canal, é necessário a contratação deste através de sua empresa de TV à cabo, como Claro TV e SKY, por exemplo, onde os valores acabam variando de R$ 19,90 (apenas SKY) até R$ 29,90 (nas duas televisões por assinatura citadas).

Quais os próximos confrontos da Copa Sul-Américana 2022?

Getty Images

Veja os duelos que acontecem nesta semana pela primeira rodada da fase de grupos da Grande Conquista:

Terça - 05/04

Banfield x Santos - 19h15

Universidad Católica x Unión La Calera - 19h15

Ceará x Independiente - 19h15

Atlético-GO x LDU - 21h30

Everton x Jorge Wilstermann - 21h30

Quarta - 06/04

Fluminense x Oriente Petrolero - 19h15

General Caballero x Deportivo La Guaira - 19h15

Unión de Santa Fe x Junior Barranquilla - 19h15

9 de Octubre x Internacional - 21h30

Antofagasta x Defensa y Justicia - 21h30

Quinta - 07/04

Cuiabá x Melgar - 19h15

River Plate-URU x Racing - 19h15

Ayacucho x São Paulo - 21h30

Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers - 21h30

Guaireña x Independente Medellín - 21h30

Metropolitanos x Lanús - 21h30

Quais equipes vão participar da Copa Sul-Americana 2022?

Felipe Santos/Ceará SC

Com sete brasileiros presentes nesta edição, veja abaixo todos as equipes que se classificaram para a disputa da competição:

Lanús (ARG)

Montevideo Wanderers (URU)

Metropolitanos (VEN)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Racing (ARG)

Melgar (PER)

River Plate (URU)

Cuiabá

Santos

Unión La Calera (CHI)

Banfield (ARG)

Universidad Católica (EQU)

São Paulo

Jorge Wilstermann (BOL)

Ayacucho (PER)

Everton (CHI)

Internacional

Independiente Medellin (COL)

9 de Octubre (EQU)

Guaireña (PAR)

LDU (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Atlético-GO

Antofagasta (CHI)

Independiente (ARG)

Deportivo La Guaira (VEN)

Ceará

General Caballero (PAR)

Junior Barranquilla (COL)

Oriente Petrolero (BOL)

Unión Santa Fe (ARG)

Fluminense

Além dos elencos listados acima, as equipes a seguir foram eliminadas na primeira fase da competição, mas que também participaram da edição deste ano:

Guabirá, Royal Pari, Unión Española, Ñublense, La Equidad, América de Cali, Delfín, Mushuc Runa, Nacional-PAR, Sol de América, Sport Boys-PER, Cienciano, Cerro Largo, Liverpool-URU, Estudiantes de Mérida e Hermanos Colmenarez.

Quais os grupos da Copa Sul-Americana 2022?

Ivan Storti/Santos FC

No último mês, a Conmebol realizou os sorteios dos grupos da Copa Libertadores e Sul-Americana, tendo as duas com diversos participantes brasileiros.

O estado de São Paulo foi o que mais concedeu representantes para esta edição: Santos e São Paulo. Além disso, o Fluminense acabou eliminado na Libertadores, e recebeu a chance de disputar a Sul-Americana. Veja, abaixo, os grupos da Sula de 2022:

Grupo A

Lanús (ARG)

Montevideo Wanderers (URU)

Metropolitanos (VEN)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo B

Racing (ARG)

Melgar (PER)

River Plate (URU)

Cuiabá

Grupo C

Santos

Unión La Calera (CHI)

Banfield (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Grupo D

São Paulo

Jorge Wilstermann (BOL)

Ayacucho (PER)

Everton (CHI)

Grupo E

Internacional

Independiente Medellin (COL)

9 de Octubre (EQU)

Guaireña (PAR)

Grupo F

LDU (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Atlético-GO

Antofagasta (CHI)

Grupo G

Independiente (ARG)

Deportivo La Guaira (VEN)

Ceará

General Caballero (PAR)

Grupo H

Junior Barranquilla (COL)

Oriente Petrolero (BOL)

Unión Santa Fe (ARG)

Fluminense

Quais as datas dos jogos da Copa Sul-Americana 2022?

Rubens Chiri/São Paulo FC

Com as datas definidas e a final marcada para acontecer no Estádio Mané Garrincha, no Brasil, a Sula tem início nesta terça (5), desconsiderando a fase preliminar.

Fase de Grupos

1ª rodada: 5, 6 e 7 de abril

2ª rodada: 12, 13 e 14 de abril

3ª rodada: 26, 27 e 28 de abril

4ª rodada: 3, 4 e 5 de maio

5ª rodada: 17, 18 e 19 de maio

6ª rodada: 24, 25 e 26 de maio

Oitavas de final

Ida: 28, 29 e 30 de junho

Volta: 5, 6 e 7 de julho

Quartas de final

Ida: 2, 3 e 4 de agosto

Volta: 9, 10 e 11 de agosto

Semifinal

Ida: 30 e 31 de agosto e 1º de setembro

Volta: 6, 7 e 8 de setembro

Final

Jogo único: 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF, Brasil