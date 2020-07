Uniforme preto do Barcelona para 2020/21 vaza na internet

Nova camisa de visitante do clube teve imagens vazadas em site espanhol especializado em uniformes

O já havia divulgado o lançamento de sua primeira camisa para a próxima temporada - o design do manto catalão rendeu algumas comparações com o Madureira, na internet. Então, ficou a expectativa pelo segundo uniforme do clube e, nesta quarta-feira (29), imagens sobre a suposta camisa vazaram na internet, no site espanhol todosobrecamisetas.com. A grande novidade ficou por conta da cor preta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O Barcelona costuma inovar em seus uniformes de visitante, principalmente nas cores. Nesta temporada, uma camisa verde água e uma amarela “escrita com sangue” são utilizadas. Outras versões em laranja, rosa ou turquesa também já foram adotadas no passado.

Mais times

No entanto, segundo as imagens vazadas, a aposta do clube será mais tradicional dessa vez, com a nova camisa sendo preta em sua totalidade, com apenas alguns detalhes em dourado.

Se a aposta for confirmada, essa não será a primeira vez que o clube culé usa o preto como cor principal de seu uniforme de visitante. Em 2011/12, na última temporada de Pep Guardiola no comando da equipe, a segunda camisa também foi predominantemente preta.

Na ocasião, o Barça conquistou a , a Supercopa da e da Uefa e o , mas perdeu LaLiga para o de Mourinho e a Liga dos Campeões para o , que conquistou sua primeira orelhuda naquela temporada.

Cabe destacar que o clube ainda não se pronunciou sobre o lançamento da nova camisa número dois.

Mais artigos abaixo

Há algumas semanas, o mesmo aconteceu com o uniforme da Juventus, que teve imagens vazadas na internet. Pouco tempo depois, o zagueiro Bonucci deixou escapar alguns detalhes que confirmariam as imagens da camisa vazada.

Além do Barcelona, outros clubes europeus já seus novos uniformes para 2020/21, como o Chelsea, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. No , o Flamengo já lançou seu novo manto, assim como o Corinthians, que resolveu homenagear a conquista do título brasileiro de 1990 nas camisas 1 e 2.