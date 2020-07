Chelsea apresenta nova camisa para 2020/21 com troca de patrocinador

Blues estreiam o novo modelo de seu tradicional uniforme azul nesta quarta-feira, no duelo contra o West Ham

O revelou o novo uniforme principal para a próxima temporada. A nova camisa estreia em campo nesta quarta-feira, 1 de julho, no duelo dos Blues contra o West Ham, às 16h15 (horário de Brasília). A camisa deve estar disponível para compra a partir do dia 9 de julho.

O design do modelo é mais simples do que o anteriormente usado e foi inspirado na moda masculina londrina, em especial nos alfaiates que fazem parte da cidade de Londres. E há uma novidade importante: a Yokohama Tyres deixa de ser a patrocinadora principal, espaço ocupado pela Three UK, empresa de telefonia e internet.

Introducing our new @nikefootball 20/21 home kit, and shirt partner @ThreeUK! The herringbone-knit pattern is inspired by the traditional craft of London tailoring.



Available 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020

"Londres é o epicentro da alfaiataria inglesa e o uniforme se inspira nesse artesanato icônico", diz Scott Munson, vice-presidente da Nike. "Prestamos homenagem ao trabalho desses habilidosos alfaiates com o uso de detalhes e acabamentos sob medida para criar uma estética realmente nítida, que complementa a identidade única e elegante do Chelsea".

A atacante do Chelsea, Fran Kirby, acrescentou: "Estou realmente empolgada por usar este uniforme quando voltarmos a campo para a temporada 2020/21. Ganhar a WSL (Super Liga Feminina da ) foi um momento incrível para o clube e teremos orgulho de estar vestindo a nova camisa como campeãs na próxima temporada."

The magical story of Alice and our new 20/21 home kit, narrated by the legendary @GullitR! 📘✨#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/2LtyYxW4NW — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020

Tammy Abraham, um dos destaques dos Blues na atual temporada e que competirá com Timo Werner pela titularidade na próxima campanha, falou sobre a camisa: "O uniforme é muito Chelsea", disse ele ao site oficial do clube.

"Você pode ver a história por trás do uniforme com a aparência e todos os pequenos detalhes que o lembram de um bom terno. Acho que certamente seremos a equipe mais bem vestida na próxima temporada", completou o atacante.

Em quarto na tabela da Premier League, o Chelsea tenta se garantir na próxima Liga dos Campeões na primeira temporada de Frank Lampard como treinador da equipe. Os Blues ainda podem garantir um título na temporada. O time está na semifinal da FA Cup e enfrentará o por uma vaga na decisão.