Madureira? Barcelona lança nova camisa e vira alvo de brincadeiras

Clube catalão apresenta a camisa titular para a próxima temporada e torcedores apontam semelhanças com o uniforme do time carioca

O oficializou nesta terça-feira, 14 de julho, a nova camisa titular para a próxima temporada. A camisa volta a ter as tradicionais listras após um ano usando um uniforme quadriculado. Porém, a semelhança com o uniforme do , do Rio de Janeiro, chamou a atenção do torcedores brasileiros.

A camisa que será usada majoritariamente nos jogos no Camp Nou tem detalhes em amarelo que chamam a atenção. Entre as listras azuis e vermelhas, finas listras amarelas dão um tom diferente ao novo modelo. Calção azul e meias listradas completam o kit.

😍 O novo uniforme para a temporada 2020/21 🙌



🔵🔴 #OnlyForCulers pic.twitter.com/aHG6FCJ4vY — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 14, 2020

Embora o Barcelona justifique que a nova camisa é inspira nos anos 1920 do clube, torcedores brincaram no Twitter com a semelhança da nova camisa com o uniforme do Madureria.

Madureiiiiraaaaaaaa — Thiago Silva (@ThiagoCarlosde6) July 14, 2020

Madureiraaaaaaaaaa 🎶 — BecoDoFla 🔴⚫ (@BecoDoFla) July 14, 2020

Copiaram o @MadureiraEC_BR — 𝑳𝒆𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒐 ᶜʳᶠ 🔴⚫ (@LeoMelloFla) July 14, 2020

A camisa reserva do Barça deve ser preta com detalhes em dourado. Já o uniforme alternativo será rosa e o escudo será predominantemente verde, inspirado pelo Nike Air Max 98 'Tidal Wave', como adiantou o Footy Headlines.

Assim como na atual temporada, o Barça deve ter uma quarta camisa, fazendo referências à Catalunha. O Barcelona utilizou a quarta camisa apenas uma vez na atual temporada, no duelo contra o no Wanda Metropolitano.

O novo uniforme do Barcelona ainda não está disponível para compras no .