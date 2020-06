Com Élber e Muller, Bayern de Munique lança novo uniforme

Clube lança camisa para a temporada 2020/21 e já fará sua estreia com o novo manto nesta quarta-feira (10), pela Copa da Alemanha

O fim da temporada é o momento em que muitos clubes começam a lançar seus novos uniformes. Após a Juventus ter seu uniforme vazado, o de Munique lançou oficialmente seu novo manto vermelho para a temporada 2020/21.

Sem inovar muito, o clube apostou em um modelo mais clássico, com uma camisa lisa no tradicional vermelho bávaro, que remete aos uniformes mais antigos da equipe.

Na campanha de lançamento, alguns craques como Thomas Muller, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, David Alaba, Thiago Alcântara e Serge Gnabry já apareceram usando a nova camisa.

Der #FCBayern ist meine Familie. 🙌



Werde auch Du Teil der FC Bayern Familie und hol dir das neue Heimtrikot 20/21 von @adidasfootball➡ https://t.co/nk1doxQMCv#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/F4CCiP8m4I — FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2020

Mas não foram apenas as estrelas atuais que marcaram presença no lançamento. Élber, centroavante brasileiro que fez história no Bayern entre 1997 e 2003, também apareceu como “modelo”. Maior goleador brasileiro do clube alemão, Élber é um dos grandes ídolos recentes da história do time e serviu de inspiração até para Lewandowski, o melhor centroavante do mundo atualmente.

Apesar de o uniforme ser apenas para a próxima temporada, os bávaros não vão deixar a torcida na ansiedade e já irão estrear a nova camisa nesta quarta-feira (10), às 15h30 (de Brasília), contra o Eintracht Frankfurt, pelas semifinal da Copa da Alemanha.

Caso passe por seu adversário, o Bayern encontrará o Leverkusen na grande final, que será disputada no dia 4 de julho, em Berlim. O clube dos brasileiros Wendell e Paulinho eliminou o Saarbrücken, da terceira divisão do futebol alemão, e espera para conhecer seu adversário na grande decisão.

O Bayern de Munique também aguarda para ser campeão da mais uma vez de forma consecutiva. Com apenas quatro rodadas para o final da competição, os bávaros lideram com 70 pontos, sete a mais do que o , segundo colocado. Assim, o time de Lewandowski pode garantir o título já na próxima rodada, em caso de tropeço do Dortmund.