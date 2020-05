Novo uniforme do Flamengo gera reclamações da torcida: "nem Diego salvou"

Tem flamenguista cornetando a Adidas; confira a reação de torcedores em redes sociais

E nem Diego conseguiu deixar a camisa nova do bonita. Quem diz é a própria torcida.

Nesta segunda-feira (11), a Adidas anunciou de maneira oficial o mais novo uniforme 2 do clube carioca. E a reação dos torcedores do não foi nada positiva: poucos gostaram do novo manto.

A reação já havia sido majoritariamente negativa quando Dudu Nobre, sambista e torcedor da equipe, tinha divulgados foto usando a camisa, antes de seu lançamento. A expectativa da torcida era que com Diego, que muitos acham um jogador deveras esbelto, o uniforme conseguisse ser visto por outros olhos.

Mas não rolou.

Muitos estão criticando a Adidas, vítima recorrente de flamenguistas, enquanto outros aproveitam para criticar a comunicação do clube, que vem sendo cornetada já faz algum tempo. De todo jeito, a reação não foi positiva.

Confira alguns tweets de torcedores do Flamengo reagindo ao mais novo uniforme do clube:

pra mim a pior camisa do flamengo que a adidas já fez — JV (@estrelingrado) May 11, 2020

a camisa é tão ridícula que nem o diego conseguiu melhorar ela.... a que ponto chegamos https://t.co/ghculkRdt9 — cristal • ⊃∪∩⪽ (@cairpvravel) May 11, 2020

EAI, O QUE ACHARAM DO MANTO NOVO?



ME: EU ACHO QUE DESSA VEZ NEM O DIEGO SALVOU pic.twitter.com/Iw3aNBSaSH — FlaNático (De🏠) (@_FlaNatico) May 11, 2020

Adidas mais uma vez me decepcionando com o uniforme do Flamengo — Theus (@Lisboaatheus02) May 11, 2020

E você, o que achou?