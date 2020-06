Nova camisa da Juventus: veja detalhes do futuro uniforme de Cristiano Ronaldo

O Footy Headlines havia vazado o novo modelo e Bonucci "confirma" que o novo uniforme voltará a ser listrado

A nova camisa da para a próxima temporada foi "vazada" por Leonardo Bonucci. Em uma sessão de fotos das novas jaquetas do clube bianconeri, o zagueiro "deixou vazar" detalhes que confirmam o modelo que o Footy Headlines já havia adiantado que seria utilizado pelo clube em 2020-21.

Não há confirmação oficial de que a camisa que Bonucci usava por baixo da jaqueta será o uniforme que Cristiano Ronaldo e seus companheiros usarão na próxima temporada. Mas ele é muito simular ao que foi vazado pelo site há alguns dias.

O novo uniforme volta a ter listras brancas e pretas e terá detalhes em dourado. O modelo é muito diferente do atual uniforme, que é branco de um lado, preto de outro e com uma linha fina em rosa separando as duas cores.

Segundo o Footy Headlines, site especializado em antecipar futuros uniformes de clubes do mundo todo, as listras pretas trazem detalhes em branco, dando um tom mais claro para a camisa. E na foto em que Bonucci estaria usando esta suposta camisa, tais detalhes são visíveis.

A parte de trás da camisa deve ser predominantemente branca, sem detalhes em preto, assim com os calções e meias, que vem ter detalhes em dourado. O modelo já foi visto em algumas lojas da Adidas, fornecedora esportiva da Juve.

Não há confirmação de quando a Juventus e a Adidas apresentarão oficialmente os novos uniformes da Juventus para a temporada 2020-21.

Confira mais imagens do possível novo uniforme da Juventus

