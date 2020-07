Quem é esse Pokémon? Borussia Dortmund apresenta camisa "elétrica" para 2020/21

Com Haaland, Reus, Witsel e Piszczek em campanha, Dortmund apresenta novo uniforme para a próxima temporada; fãs do Pokémon vão se identificar

A medida que o fim da temporada 2019/20 se aproxima, os clubes vão lançando seus novos uniformes para a próxima jornada. Após a nova camisa da Juventus vazar e a Inter de Milão divulgar seu novo manto em novo estilo, o aproveitou o momento e também promoveu o lançamento de seu novo uniforme “elétrico”.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A camisa do Borussia sempre é uma das preferidas dos torcedores ao redor do mundo e, consequentemente, é uma das mais esperadas pelos amantes do futebol.

Mais times

Como não poderia deixar de ser, o tradicional amarelo segue sendo a cor predominante. Porém, os detalhes em preto voltam a aparecer na parte frontal da camisa, como em anos anteriores, e contrastam com o modelo todo amarelo utilizado atualmente.

Com os raios nas cores negras espalhado na parte da frente, a camisa do Borussia Dortmund lembra o “Electabuzz”, um dos personagens do Pokémon, desenho animado japonês que é uma verdadeira febre mundial. Segundo a descrição do Electabuzz, ele é um “pokémon elétrico que devora energia e consegue provocar blecautes”.

Além disso, as manchas pretas espalhadas pelo uniforme em formatos pontiagudos remetem à estação de metrô de Westfalenhalle, região onde fica localizado o estádio do clube, o Signal Iduna Park.

"Em contraste com a temporada passada, nosso visual é menos simples e mais visível. Assim, podemos mostrar imediatamente quem tem o controle no campo", disse o Borussia através de seu site oficial.

Mais artigos abaixo

Assim como o Chelsea, o clube alemão anunciou seu novo patrocinador máster, o 1&1, cujo logotipo pode ser visto no peito da camisa no lugar da Evonik, que estampa sua marca no uniforme utilizado nesta temporada.

Com o anúncio, o Borussia Dortmund se junta ao de Munique, que já havia lançado seu novo uniforme para a próxima temporada, antes mesmo de garantir o oitavo título consecutivo da Bundesliga.