Nova camisa do Corinthians inspirada em 1990: confira preço e onde comprar

Preço dos modelos varia entre R$ 229,99 e R$ 399,99; uniforme está sendo vendido online ou nas lojas da Arena Corinthians e do Parque São Jorge

O lançou neste final de semana seu novo uniforme, inspirado na histórica conquista do Campeonato Brasileiro de 1990. O novo manto foi exibido pela primeira vez pelo ex-jogador Neto, símbolo da conquista, em programa na TV Bandeirantes.

A camisa 1, única lançada até o momento, é predominantemente branca, com detalhes em preto na gola polo, nas mangas e nas laterais. Na altura da nuca, na parte interna do uniforme, os torcedores podem encontrar a inscrição “O início de uma era”, uma vez que o título de 1990 foi o primeiro Campeonato Brasileiro conquistado pelo alvinegro paulista. Atualmente, o conta com sete troféus do Brasileirão.

Além disso, também é possível ver uma imagem de Neto comemorando um gols na parte de trás da camisa, onde fica a numeração dos jogadores.

Foto: Divulgação / Corinthians

Para completar o uniforme, o shorts é totalmente preto, apenas com o logotipo da Nike e os números em branco. O meião também é branco com detalhes em preto na parte superior.

O novo manto do Timão já está a venda e pode ser comprado online ou em algumas lojas físicas, que já se encontram abertas em meio a reabertura gradual do comércio em .

A camisa número 2, que também será em homenagem ao título de 1990, deve ser lançada ainda no mês de julho.

Qual o preço da nova camisa 1 do Corinthians?

Foto: Divulgação / Corinthians

Tanto o modelo masculino quanto o feminino estão à venda por R$ 249,99 na edição torcedor. É possível personalizar a camisa com nome e número, ou comprar totalmente lisa na parte de trás.

Ainda em homenagem ao título do Brasileirão de 1990, é possível comprar o uniforme com o nome de personagens históricos da conquista, como Neto e Tupãzinho - autor do gol do título.

Além disso, existe a opção de comprar a camisa na edição jogador, que é o mesmo uniforme utilizado pelos atletas dentro de campo, que conta com toda a tecnologia desenvolvida pela Nike. O preço desta versão é de R$ 399,99. Já a linha infantil custa R$ 229,99.

Onde comprar a nova camisa 1 do Corinthians?

Foto: Divulgação / Corinthians

A opção mais confortável e segura neste momento é realizar a compra da camisa online. O novo uniforme pode ser adquirido através do site da Nike ou da ShopTimão.

Para quem preferir comprar presencialmente, as lojas oficiais da Arena Corinthians e do Parque São Jorge já estão abertas e também vendem o novo uniforme.

A partir desta terça-feira (07), outras lojas físicas poderão vender a nova camisa.