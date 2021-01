Udinese x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado neste sábado (23), pela 19ª rodada da Serie A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É a vice-líder em campo na . Após bater a por 2 a 0 no clássico, a viaja para enfrentar a neste sábado (23), às 14h (de Brasília), no Friuli, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Udinese x Inter de Milão DATA Sábado, 23 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Friuli - Udine, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter briga pela liderança do Campeonato Italiano (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UDINESE

Na 15ª colocação da Serie A , a tradicional equipe de Udine vem de quatro derrotas em cinco jogos na competição e quer voltar a vencer para sair da zona do perigo na tabela.

O time comandado por Luca Gotti tem muitos desfalques, porém: Okaka, Jajalo, Forestieri e Pussetto estão de fora da partida diante da Inter. Sem três atacantes, o técnico deve continuar utilizando Roberto Pereyra na linha de frente, junto de Kevin Lasagna.

Provável escalação da Udinese: Musso; Becao, Bonifazi e Samir; Larsen, Mandragora, Arslan, De Paul e Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

INTER DE MILÃO

Já a Inter, com 40 pontos, é a vice-líder da competição, a três pontos do , e quer voltar para colar novamente nos Rossoneri.

Vindo empolgada de uma semana excelente, com direito a nova identidade visual , o clube não conta com D'Ambrosio, mas terá o resto do elenco completar para viajar à Udine e tentar sair com a vitória.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij e Skriniar; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella e Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UDINESE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Udinese Serie A 16 de janeiro de 2021 Udinese 1 x 1 Serie A 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Udinese Serie A 31 de janeiro de 2021 8h30 (de Brasília) Udinese x Verona Serie A 7 de fevereiro de 2021 11h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Inter de Milão Coppa Italia 13 de janeiro de 2021 Inter de Milão 2 x 0 Juventus Serie A 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas