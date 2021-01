Inter de Milão planeja mudar nome do clube e lançar novo escudo

A decisão foi tomada pela Suning, empresa chinesa que comprou a equipe em 2016

Após vencer a Juventus por 2 a 0 e chegar ao mesmo número de pontos que o no Campeonato Italiano, a , em grande fase, está prestes a encerrar uma era e realizar mudanças. Segundo reportagem da Gazzetta dello Sport, o clube deve anunciar uma remodelação em sua identidade gráfica, com direito até a novo nome e um escudo mais "moderno".

A decisão teria sido tomada pela Suning, empresa chinesa que adquiriu a equipe em 2016. A principal alteração seria a mudança oficial do nome "Internazionale", pelo qual o time é conhecido na , para "Inter Milano".

O objetivo se assemelha com outra decisão polêmica tomada por um clube do país nos últimos tempos: modernizar a marca comercial da Inter no exterior. Recentemente, a tentou algo similar, alterando e simplificando seu logotipo, mas foi alvo de críticas por boa parte de sua torcida.

A equipe continuará se chamando legalmente "FC Internazionale Milano", mas o tradicional logotipo dos Nerazzurri será modernizado e associado ao novo nome do clube para difundir sua marca ao redor do mundo.

No , não teremos tantas mudanças: o time já costuma ser chamado, habitualmente, de . Assim, de fato, a única mudança será a transformação do "nome popular" da equipe em um "nome oficial".

Essa também é uma das razões pela qual a Suning se interessou em promover tal mudança: em várias partes do mundo, como por exemplo no Brasil, o time normalmente não é conhecido como Internazionale. Com a alteração, o nome seria padronizado em todo o planeta.

A alteração deve acontecer oficialmente no dia 9 de março, data do 113º aniversário da equipe. Um dia antes, a Inter enfrentará a , no San Siro, pelo . Talvez, a última oportunidade do time atuar com seu nome histórico e com o logotipo atual: o escudo também será alterado para um estilo mais minimalista e comercialmente atraente.