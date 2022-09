Tottenham x Fulham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (3), pela sexta rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tottenham recebe o Fulham neste sábado (3), em Londres, a partir das 11h (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, os Spurs contam com o apoio de sua torcida para buscar um triunfo e continuar próximo aos líderes do campenato. O time de Antonio Conte é o terceiro, com 11 pontos, e pode ter o brasileiro Richarlison entre os titulares, embora Lucas Moura, lesionado, continue fora, assim como Bryan Gil.

O Fulham, por sua vez, quer dar sequência ao seu bom início de torneio e vai atrás de mais pontos para permanecer na parte de cima da tabela. A equipe está em oitavo, com 8 pontos marcados, e terá as baixas de Wilson e Solomon, machucados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fulham: Leno; Tete, Ream, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha; Decordova-Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic.

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bissouma, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son.

Desfalques da partida

Fulham:

Harry Wilson e Manor Solomon: lesionados.

Tottenham:

Lucas Moura e Bryan Gil: lesionados.

Quando é?

JOGO Tottenham x Fulham DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Tottenham Stadium, Londres - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Fulham

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 2 x 1 Brighton Premier League 30 de agosto de 2022 Arsenal 2 x 1 Fulham Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fulham x Chelsea Premier League 10 de setembro de 2022 8h30 (de Brasília) Nottingham Forest x Fulham Premier League League 16 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 1 Tottenham Premier League 31 de agosto de 2022 Nottingham Forest 0 x 2 Tottenham Premier League 28 de agosto de 2022

Próximas partidas