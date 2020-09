Torcida nos estádios: Rio defende, Corinthians ameaça e CBF aguarda governo

O tema gerou polêmica e alguns clubes já se manifestaram exigindo igualdade nas condições para a volta aos estádios

E um tema polêmico está começando a fazer barulho no Campeonato Brasileiro: a volta do público aos estádios. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro anunciou que aprovou o retorno das torcidas à partir de 4 de outubro, com jogo teste no Estádio do Maracanã entre Flamengo e Athletico-PR, seguindo os protocolos de lotação limitada a 30% da capacidade.

A prefeitura do Rio informa:



A Prefeitura do Rio anunciou o retorno das torcidas aos estádios a partir de 4 de outubro. A primeira partida com público será no Estádio do Maracanã, com lotação limitada a um terço da capacidade. #Flamengo x -PR @GoalBR — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 18, 2020

A medida gerou indignação nas redes sociais: enquanto alguns poucos comemoravam, muitos outros não concordaram com a volta do público nos estádios em meio à pandemia. Outro fator que também foi questionado é que a liberação poderia ferir a isonomia do Brasileirão, já que apenas as equipes cariocas teriam torcida como mandantes.

Sobre a liberação, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella (Republicanos), deixou claro que é uma medida paliativa para tentar impedir que as pessoas saiam de casa para irem às praias. "Nossa esperança é que as pessoas indo para os estádios no domingo não vão para a praia. Estamos tentando combinar, até antecipar os horários dos jogos um pouco." declarou.

Em resposta à medida, o presidente do , Andrés Sánchez, declarou em sua conta no Twitter que o clube paulista não entraria em campo caso os públicos voltassem somente no estado do Rio de Janeiro, afirmando que a equipe só aceita a liberação caso todos os times da Série A tenham a mesma possibilidade.

O Corinthians só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série A tiverem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Se não forem as mesmas condições pra todos não entraremos em campo — Andres Sanchez (@andresanchez63) September 19, 2020

No , segundo informações do repórter Carlos Lacerda, o presidente do clube, Marcelo Medeiros, se declarou contra a medida, alegando que ela poderia trazer vantagem esportivas injustas ao e a outras equipes do estado, também ameaçando não jogar a competição.

Falei com presidente do Internacional Marcelo Medeiros e ele tem o mesmo pensamento do presidente do Corinthians. Clube acha injusto Flamengo ter público e os outros não. Internacional fica inclinado não jogar a competição nesses moldes. — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) September 19, 2020

Assim, a decisão fica nas mãos da CBF, que até agora, pouco falou sobre o assunto. A entidade aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde antes de tomar qualquer posição sobre a proposta. Segundo o GE, o Corinthians já comunicou sua posição institucional à federação e estaria esperando um posicionamento.

Em julho, o presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol (órgão ligado a CBF), Jorge Pagura, declarou que acredita que as torcidas só poderiam voltar aos estádios no pós-vacina.